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Netanyahu'dan yeni ilhak vaadi

16.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinde yarın yapılacak genel seçimleri kazanması halinde El Halil'in bir kısmı ve bu bölgedeki Kiryat Arba Yahudi yerleşimlerinin ilhak edileceğini söyledi.

Netanyahu'dan yeni ilhak vaadi

İsrail bu yıl ikinci kez erken genel seçimler için sandığa gidiyor. Yarın yapılacak seçimler öncesinde Jerusalem Post gazetesine demeç veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeniden Başbakan seçilmesi halinde El Halil'in bir kısmı ve Yahudi yerleşimlerin olduğu bu bölgedeki Kiryat Arba'nın ilhak edileceğini söyledi. Netanyahu'nun bu açıklamaları Pazartesi sabahı İsrail Ordu Radyosu tarafından da yayınlandı.

El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

İsrail hükümeti de Pazar günü yaptığı kabine toplantısında, Başbakan Netanyahu'nun daha önce dile getirdiği, "Batı Şeria topraklarındaki Ürdün Vadisi'nde, Mevo'ot Jericho yasa dışı yerleşiminin yasallaştırılması planlarına' destek verdi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, konuyla ilgili nihai kararı seçimlerden sonra kurulacak hükümet verecek.

Katı ulusalcı seçmenin desteğini almaya çalışan Netanyahu, Pazar günü yapılan kabine toplantısında, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerin arttırılacağını dile getirerek, bunun İsrail'in egemenlik hakkı olduğunu savundu. Netanyahu bu bölgelerle ilgili olarak, "güvenliğmiz ve mirasımızın korunması için önemli" dedi. İsrail Başbakanı bu konudaki gerekli adımların da, seçimlerin hemen ardından atılacağını bildirdi.

Uluslararası tepkiler

Geçtiğimiz hafta Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak etmeyi vaat eden Başbakan Benyamin Netanyahu'ya uluslararası toplum sert tepki göstermişti. Netanyahu ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barış planının' Batı Şeria'nın ilhakı için 'tarihi fırsat' anlamına geldiğini belirtmişti.

Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösteren ülkelerden Almanya İsrail’e, "iki devletli çözümü zora sokacak adımlardan kaçınma" çağrısı yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu da, Netanyahu'nun ilhak vaadini kınadı ve bunun Ortadoğu'da barış umudunu baltaladığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise hafta sonunda yayınladığı mesajda, "Bu utanç verici açıklama, Orta Doğu'da kalıcı barış umutlarını yok etme pahasına, yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir" ifadesini kullanmıştı.

Salı günü 32 partinin katılımı ile yapılacak seçimlerin son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı tahmin ediliyor. Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı soruşturma dosyasıyla başı dertte olan Netanyahu için bu seçimin büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in Ekim ayı başında, hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle Netanyahu'yu sorgulaması gündemde.

Sonuçların Çarşamba günü sabah saatlerinde beklendiği seçimlerde, sağ muhafazakar Balbakan Netanyahu'nun Likud partisi ile eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifak arasında başabaş bir yarış bekleniyor. 69 yaşındaki Netanyahu, Likud'un galip gelmesi durumunda beşinci kez iktidara gelecek.

dpa, MK/ET

© Deutsche Welle Türkçe

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