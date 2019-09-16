Netanyahu'dan yeni ilhak vaadi

İsrail bu yıl ikinci kez erken genel seçimler için sandığa gidiyor. Yarın yapılacak seçimler öncesinde Jerusalem Post gazetesine demeç veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeniden Başbakan seçilmesi halinde El Halil'in bir kısmı ve Yahudi yerleşimlerin olduğu bu bölgedeki Kiryat Arba'nın ilhak edileceğini söyledi. Netanyahu'nun bu açıklamaları Pazartesi sabahı İsrail Ordu Radyosu tarafından da yayınlandı.

El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

İsrail hükümeti de Pazar günü yaptığı kabine toplantısında, Başbakan Netanyahu'nun daha önce dile getirdiği, "Batı Şeria topraklarındaki Ürdün Vadisi'nde, Mevo'ot Jericho yasa dışı yerleşiminin yasallaştırılması planlarına' destek verdi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, konuyla ilgili nihai kararı seçimlerden sonra kurulacak hükümet verecek.

Katı ulusalcı seçmenin desteğini almaya çalışan Netanyahu, Pazar günü yapılan kabine toplantısında, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerin arttırılacağını dile getirerek, bunun İsrail'in egemenlik hakkı olduğunu savundu. Netanyahu bu bölgelerle ilgili olarak, "güvenliğmiz ve mirasımızın korunması için önemli" dedi. İsrail Başbakanı bu konudaki gerekli adımların da, seçimlerin hemen ardından atılacağını bildirdi.