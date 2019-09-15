"Netanyahu'nun açıklaması, barışı temelinden yıkıyor"

CİDDE (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" vaadinin barışın temellerini yıktığını, uluslararası ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

İİT'nin 14. dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'ın talebi üzerine, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadini görüşmek üzere Cidde kentinde bir araya geldi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in ABD yönetiminin desteğiyle her gün Filistinlilere karşı ihlallerde bulunmaya ve suç işlemeye devam etmesinin durumu daha da zor hale getirdiğini ifade ederek "Netanyahu'nun son açıklaması, barışı temellerinden yıkıyor." dedi.

Dünya Müslümanlarının milli ve dini duygularını körükleyen İsrail ihlallerinin, uluslararası ve bölgesel düzeyde istikrarı tehdit ettiğini kaydeden Maliki, "İsrail uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işlediği ihlallerden dolayı hesap vermemesinin üzerinden uzun zaman geçti. İşgal hükümetinin kışkırtıcı eylemlerine son verme zamanı geldi." diye konuştu.