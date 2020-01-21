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  4. Netanyahu'nun ardından Gantz da Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulundu

Netanyahu'nun ardından Gantz da Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, ABD'nin hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının da kısa süre içinde açıklanmasını beklediğini söyledi

KUDÜS (AA) - İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimlerin galibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadinde bulundu.

Partisinin kurmaylarıyla Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Gantz, 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Filistin toprağı olan bölgeyi İsrail'e ilhak edeceğini söyledi.

Gelecekte yaşanabilecek herhangi bir senaryoda Ürdün Vadisi'nin İsrail'in "doğudaki savunma kalkanı" olduğunu öne süren Gantz, "Burayı (Ürdün Vadisi) İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve seçimin ardından Ürdün Vadisi'ni egemenlik altına almak için çalışacağız. Bunu uluslararası toplumla koordineli olarak yapacağız." dedi.

Uzmanlar, Gantz'ın bu vaadini İsrail'de giderek artan sağ seçmenin oyunu alma girişimi olarak yorumluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması planını yakında açıklanacağını düşünüyorum"

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz açıklamasında ayrıca, İsrail-Filistin sorununa "çözüm bulmak" amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen plana da değindi.

Daha önce Trump yönetimine Yüzyılın Anlaşması planını İsrail'deki 2 Mart seçimlerinden önce açıklamama çağrısında bulunan Gantz, "Planın kısa süre içinde açıklanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Dünya Holokost Forumu"na katılmak için yarın İsrail'e gelecek olan Başkan Trump'ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner'in Yüzyılın Anlaşması planını Başbakan Netanyahu ve Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

Kushner'in Netanyahu ve Ganzt ile ayrı ayrı yapacağı görüşmelerde, söz konusu planın İsrail'deki seçimden önce mi yoksa sonra mı açıklanacağı konusunun ele alınacağı ifade ediliyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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