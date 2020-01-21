Netanyahu'nun ardından Gantz da Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulundu

KUDÜS (AA) - İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimlerin galibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadinde bulundu.

Partisinin kurmaylarıyla Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Gantz, 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Filistin toprağı olan bölgeyi İsrail'e ilhak edeceğini söyledi.

Gelecekte yaşanabilecek herhangi bir senaryoda Ürdün Vadisi'nin İsrail'in "doğudaki savunma kalkanı" olduğunu öne süren Gantz, "Burayı (Ürdün Vadisi) İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve seçimin ardından Ürdün Vadisi'ni egemenlik altına almak için çalışacağız. Bunu uluslararası toplumla koordineli olarak yapacağız." dedi.

Uzmanlar, Gantz'ın bu vaadini İsrail'de giderek artan sağ seçmenin oyunu alma girişimi olarak yorumluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması planını yakında açıklanacağını düşünüyorum"