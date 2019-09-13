Netanyahu’nun Batı Şeria’yı İlhak Planına Avrupa’dan Tepki

Netanyahu’nun Filistinliler’in yönetimindeki Batı Şeria bölgesiyle ilgili agresif söylemleri uluslararası camiada birçok ülkenin yanısıra Avrupa ülkelerinden de tepki aldı.

Netanyahu Nisan ayındaki seçimlerde galip gelmesine karşın koalisyon kuramadığından İsrailliler bu ay yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu Salı günü yaptığı bir konuşmada, yaklaşan seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’da Ürdün Vadisi’ndeki Yahudi toplulukların yerleşkelerini İsrail himayesi altına alma vaadinde bulunmuştu. Nisan ayında düzenlenen genel seçimler öncesinde de benzer bir ifade kullanan Netanyahu’nun, 17 Eylül’de yapılacak seçimlerde aşırı sağcı kitlelerin desteğini alabilmek adına bu vaadini yinelediği yorumları yapılıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Filistinliler’in yönetimindeki Batı Şeria’yı ilhak planıyla ilgili mesajlarına Avrupa’dan tepki geldi. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın ortak açıklamasında, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından Cuma günü yayınlanan bir mesajda, “Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık tüm tarafları, 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözümü riske atacak ve adil ve sürekli barışın sağlanmasını güçleştircek, uluslararası hukuka karşı olan eylemlerden uzak durmaya çağırmaya devam edecek” denildi.

Açıklamada ayrıca Gazze’den İsrail’e yönelik saldırılar da kınandı ve İsrail’in güvende olma hakkı olduğu vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el-Safadi de Perşembe günü konuya ilişkin yorumlarda bulundu. El-Safadi, Netanyahu’nun planını ‘bir felaket’ olarak nitelendirdi.

Peace Now (Barış Şimdi) adlı gözlemci kuruluşun verilerine göre, Batı Şeria’nın Ürdün sınırındaki Ürdün Vadisi’nde günümüzde 53 bin Filistinli ve yaklaşık 12 bin 800 İsrailli yaşıyor. 2400 kilometrekare büyüklüğündeki Ürdün Vadisi bölgesi, Batı Şeria’nın tamamının yüzde 30’unu oluşturuyor.

Bölgede Filistinlilere ait, işlevde olan onlarca çiftlik bulunmakta. Ayrıca Filistin Yönetimi yetkilileri burada güneş enerjisi tesisleri ve sanayi bölgeleri oluşturma planı içinde.

