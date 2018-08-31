Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığı şüphesi

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığından şüphelenildiğini duyurdu.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu dosyasıyla ilgili İsrail Menkul Kıymetler Komisyonu yetkilileri ve polis, Binyamin Netanyahu'yu Kudüs'teki Başbakanlık konutunda 4 saat boyunca sorguladı.
Sorguda polisin, eşi Sara ve oğlu Yair Netanyahu'nun söz konusu davada rüşvet aldığı sonucuna ulaştığı aktarıldı.
Aynı soruşturma kapsamında daha önce de birkaç kez ifadesine başvurulan Başbakan Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.
Netanyahu'ya yakın iki isim de 4000 numaralı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında ifade veren ve Netanyahu ile Bezeq firması arasında bağlantıyı sağladığı ileri sürülen Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz, Bezeq firmasına ait "Walla News" adlı internet sitesinde Netanyahu lehine haberlere yer verildiğini bunun karşılığında da Bezeq firmasının mali imtiyazlar elde ettiğini ileri sürmüştü.
Hakkında 4 ayrı yolsuzluk soruşturması bulunan ve bu soruşturmalarda en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" suçlamaları yöneltiliyor.
Netanyahu ise yolsuzluk yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.
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