Netanyahu'nun Eşine 'Lüks Yemek'ten Para Cezası

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu’ya, devlet fonlarını kötüye kullanmaktan 15 bin dolar para cezası verildi. Sara Netanyahu, suçunu kabul etti.

Kudüs'teki sulh ceza mahkemesi, başbakanlık konutuna sipariş verdiği lüks yemeklerle neredeyse 100 bin dolarlık devletin fonunu kötüye kullandığı suçlamasıyla yargılanan Sara Netanyahu'nun davasını sonuçlandırdı.

Mahkeme, savcılık ile Sara Netanyahu'nun avukatları arasında varılan anlaşmayı kabul etti. Anlaşma bu harcamaların 50 bin dolara indirilmesini öngörüyordu. İsrail Başbakanı’nın eşi devletin kaynaklarını suiistimalden suçlu bulundu.

Sara Netanyahu ve Başbakanlık rezidansındaki kahya Ezra Saidoff hakkında rezidansta görevli aşçı bulunmasına rağmen 2010 ile 2013 yılları arasında bir lüks restoranlardan yemek sipariş ederek devleti 100 bin dolar zarara uğratmaktan geçen yıl dava açılmıştı

