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Netanyahu'nun Fas Dışişleri Bakanı Burita'yla görüştüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 01:07 | Son Güncelleme

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkesinin diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yla geçen yıl New York'ta gizli görüşme yaptığını öne sürdü

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen yıl Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yla ABD'de gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonun haberinde, Netanyahu ile Burita'nın Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri New York'ta gizlice görüştüğü öne sürüldü.

Üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu ile Burita'nın, aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tel Aviv ile Rabat'ın ilişkilerinin normalleşmesi, İran'a karşı mücadale gibi konuları ele aldığı ileri sürüldü.

Görüşmede Netanyahu'nun ülkesinin Fas ile ilişkilerini normalleştirmekten yana olduğunu ve kendisinin de Fas'a resmi ziyaret gerçekleştirmek istediğini Burita'ya ilettiği iddiasına yer verildi.

Bunun yanı sıra haberde, Netanyahu'nun Fas'a İran'a karşı mücadelede yardım önerdiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Kanal 13'e yapılan açıklamada, iddia edilen görüşmenin olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmazken, "Diplomatik ilişkiye sahip olmadığımız ülkelerle temasları değerlendirmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon ise böyle bir görüşmeden kendisinin haberdar olmadığını kaydetti.

Yakın zamanda İsrail basınında Netanyahu'nun mart veya nisanda Fas'ı ziyaret edeceğine dair iddialar yer almış, bu iddialarla alakalı Fas makamlarından "Söylentilerle uğraşmıyoruz." açıklaması gelmişti.

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Fas Gizli Görüşme israil

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