Netanyahu'nun Gazze tehdidi seçim propagandası mı savaş tamtamı mı?

MUSTAFA HABBUŞ - Filistinli siyasi analistler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerinden son dönemde yükselen Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı operasyon tehditlerini daha çok "seçim propagandası" olarak yorumlarken savaş ihtimalini de göz ardı etmiyor.

AA muhabirine konuşan uzmanlar, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırının sonuçlarını şu anda kaldıramayacağını ancak 17 Eylül'deki erken seçim sonrası Gazze'ye geniş çaplı saldırı düzenlenebileceğini ifade etti.

Filistinli yazar ve siyaset analisti Mustafa es-Savvaf, Netanyahu ve İsrailli bakanlardan gelen savaş çağrılarının genelde "seçim propagandası" niteliğinde olduğunu, yine de ihtiyatlı olmak gerektiğini belirtti.

"Bu, İsrail'in Gazze'ye gelecek dönemde yeni bir savaş açma hazırlığında olmadığı anlamına gelmiyor." diyen Savvaf, İsrail'in seçim sürecinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatabileceği görüşünü dile getirdi.

Savvaf, "Olağanüstü bir durum olursa İsrail'in seçimden önce bir saldırı başlatması da ihtimal dışı değil." değerlendirmesinde bulundu.