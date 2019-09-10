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Netanyahu’nun "ilhak" vaadine sert tepki

10.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

Netanyahu, erken seçimler öncesinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak etmeyi vaat etti.

Netanyahu’nun "ilhak" vaadine sert tepki

Filistin ve Arap dünyasından sert tepkiler yükseldi, BM uyardı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, erken seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’daki Ürün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak edeceğini söyledi.

Netanyahu bugün düzenlediği basın toplantısında, 17 Eylül’de yapılacak parlamento seçimlerini kazanması ve bir koalisyon hükümeti kurmayı başarması halinde, İsrail’in egemenliğini Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyine genişleteceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’de yapılacak seçimlerden birkaç gün sonra Ortadoğu barış planını açıklayacağını aktaran Netanyahu, Washington Yönetimi ile koordineli bir şekilde İsrail’in egemenliğini Batı Şeria’ya genişletmek için çabalayacağını anlattı, bunun "tarihi bir fırsat" olduğunu ifade etti.

Ancak Netanyahu açıklamasında, Batı Şeria’da yaşayan 2 milyon Filistinli için ne planladığına değinmedi.

Likud lideri Netanyahu Nisan ayındaki seçimler öncesinde de aynı vaatte bulunmuş, seçimlerden az farkla birinci çıkarken, koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.

Muhalefet tepkili

İsrail parlamentosu Knesset’te İsrailli Arapları temsil eden Ayman Odeh, Netanyahu’nun açıklamasına "Bu İsrail’in bir apartheid devleti olduğuna dair bir deklarasyondur" sözleriyle tepki gösterdi. Odeh, Netanyahu’nun iki devletli bir barış ihtimalini yok ettiğini de sözlerine ekledi.

Filistinliler sert çıktı

Filistinlilerin, kurmak istedikleri devletin bir parçası olmasını istedikleri bölgeye yönelik ilhak tehdidine tepkisi sert oldu.

Filistinli baş müzakereci Saeb Erekat, Netanyahu’nun planının bir savaş suçu olduğunu söyledi.

"Filistin toprakları Netanyahu’nun seçim kampanyasının konusunu oluşturmuyor " diyen Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye’den sonra, Filistin Yönetimi’nden Hanan Aşvari de İsrail Başbakanı'nı barış sürecini tehlikeye atmakla suçladı.

Aşvari, "Netanyahu sadece iki devletli çözümü değil, barış ihtimalini yıkıyor " diye konuştu.

Arap Birliği kınadı

Bir açıklama da Arap Birliği’nden geldi. Açıklamada Netanyahu’nun çıkışı "İsrail’in bir saldırısı" olarak nitelendirildi ve birliğin bu açıklamayı kınadığı belirtildi. Arap Birliği, ilhak vaadinin hayata geçirilmesi durumunda barış sürecinin sona ermiş olacağını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise Batı Şeria’daki İsrail yerleşim birimlerinin İsrail tarafından ilhak edilmesi durumunda bunun bölgedeki ihtilafı körükleyeceğini söyledi.

Bu arada Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric de İsrail’in bu yönde adım atmasının, barış sürecinin canlandırılması, bölgesel barış ve iki devletli çözümün esasına yıkıcı bir etkide bulunacağı konusunda uyardı.

İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria’nın yaklaşık üçte birini oluşturan Ürdün Vadisi, 2 bin 400 kilometrekare toprağa yayılan bir bölge.

AFP, AP, Reuters, DW / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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