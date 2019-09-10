Filistin ve Arap dünyasından sert tepkiler yükseldi, BM uyardı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, erken seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’daki Ürün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak edeceğini söyledi.

Netanyahu bugün düzenlediği basın toplantısında, 17 Eylül’de yapılacak parlamento seçimlerini kazanması ve bir koalisyon hükümeti kurmayı başarması halinde, İsrail’in egemenliğini Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyine genişleteceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’de yapılacak seçimlerden birkaç gün sonra Ortadoğu barış planını açıklayacağını aktaran Netanyahu, Washington Yönetimi ile koordineli bir şekilde İsrail’in egemenliğini Batı Şeria’ya genişletmek için çabalayacağını anlattı, bunun "tarihi bir fırsat" olduğunu ifade etti.

Ancak Netanyahu açıklamasında, Batı Şeria’da yaşayan 2 milyon Filistinli için ne planladığına değinmedi.

Likud lideri Netanyahu Nisan ayındaki seçimler öncesinde de aynı vaatte bulunmuş, seçimlerden az farkla birinci çıkarken, koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.