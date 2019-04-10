Netanyahu’nun, İsrail’de koalisyon hükümeti kurması bekleniyor

İsrail’de dün yapılan genel seçimlerde büyük partiler başa baş giderken iktidardaki Likud Partisi’nin, sağ kanatla hükümet kurmasının beklendiği kaydedildi. Likud Partisi’nin rakipleri ile aynı sayıda sandalye kazanmasına rağmen İsrail’de en uzun süre başbakan olarak görev yapan Benjamin Netanyahu’nun sağ ittifakla sağlayacağı 65 oyla yeni hükümeti kuracağı belirtildi.

İsrail’de genel seçimlerin ardından oyların yüzde 97’si sayıldı. Sabah saat 08.00 itibariyle 4 milyon oy sayılırken Likud Partisi oyların yüzde 26.27’sini, rakibi Benny Gantz ve Yair Lapid’in başkanlığını yaptığı Mavi ve Beyaz Parti oyların yüzde 25.94’ünü alarak 120 sandalyeli mecliste 35’er sandalye kazandı. İsrail’de nüfusun yüzde 5’ini oluşturan Filistinliler seçimleri boykot edince mecliste 4 sandalye kaybetti.

Bununla birlikte sonuçlara göre, Netanyahu’nun aşırı sağ, milliyetçi ve dindar müttefikleriyle bir koalisyon hükümeti kurma konusunda daha iyi bir durumda olduğu belirtildi. Benny Gantz’in ortak bulma konusunda daha az şansının olduğu kaydedildi.

Sonuçlar kesinleşmeden önce hem Netanyahu hem de Gantz taraftarları zaferlerini ilan etti.

Netanyahu yaptığı konuşmada "Salı büyük bir zafer gecesi oldu. Sağ partilerle konuşmaya başladık. Gelecek hükümeti kurma konusunda Cumhurbaşkanı’na gitme konusunda anlaştık" dedi. Netanyahu’dan bir saat önce Gantz sonuçlanmamış bir zafer çığlığı atarak "Seçimlerde kaybedenler var, seçimlerde kazananlar var. Biz kazananlarız" dedi.

Beşinci dönem hükümet kurmayı isteyen 69 yaşındaki Başbakan Netanyahu sıkı bir yarışla karşılaştı. Gantz, 10 yıl iktidarda kalan Netanyahu’ya merkezi partileri birleştirerek bir alternatif olmaya çalıştı.

