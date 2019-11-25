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Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:08 | Son Güncelleme

Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi yapılacak

KUDÜS (AA) - Yolsuzluk dosyaları nedeniyle başı dertte olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisinin başkanlık seçimine gideceği bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu ve Likud Partisi Merkez Komitesi Başkanı Haim Katz, dün yapılan görüşmenin ardından en geç 6 hafta içinde partide başkanlık seçimi yapılması konusunda anlaştı.

Seçimde başkanlık için Netanyahu'ya rakip olması muhtemel Likud milletvekili Gideon Saar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, parti içindeki başkanlık seçimine razı olmasından dolayı İsrail Başbakanı'na teşekkür etti.

Habere ilişkin Netanyahu'nun partisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Saar, Netanyahu hakkındaki dosyalar nedeniyle geçen hafta dava açılmasına karar verilmesinin ardından parti içinde sesini yükseltmiş ve Likud'ta bir an önce parti başkanlığı seçimi yapılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, Mandelblit'in kararını "kendisine karşı yapılmış darbe girişimi" olarak nitelemiş ve başbakanlıktan istifa etmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil

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