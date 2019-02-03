HABER

Netanyahu'nun partisinin seçim afişinde Trump fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

Likud Partisinin seçim afişinde, Netanyahu ve Trump'ın fotoğrafının yanı sıra "Netanyahu, başka bir ligde" mesajına yer verildi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafını seçim kampanyasında kullanmaya başladı.

Likud Partisi, ülkedeki erken seçim için hazırlanan afişinde Trump'ın fotoğrafını kullandı. Başkent Tel Aviv'in en işlek ana yollarından birine asılan afişte, Netanyahu ile Trump'ın tokalaştığı fotoğraf dikkati çekti.

Afişte "Netanyahu, başka bir ligde" mesajına da yer verildi.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini geçen yıl mayısta Kudüs'e taşıması ve İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geri çekilmesi nedeniyle Trump, İsrailliler arasında popüler durumda bulunuyor.

- Netanyahu'nun koltuğu sallantıda

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor günler geçiren Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak seçimde gücünü korumaya çalışıyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisinin meclisteki mevcut sandalye sayısı 30'u koruyarak, seçimden birinci parti olarak çıkması bekleniyor.

Ancak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, Netanyahu hakkındaki soruşturmaya yönelik kararını seçimden önce açıklaması halinde Likud Partisinin kan kaybedebileceği yorumları yapılıyor.

Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın ise her geçen gün gücünü artırdığı dile getiriliyor.

İsrail'de geçen yıl aralıkta alınan erken seçim kararının ardından, Gantz'ın partisi İsrail Direnç'in seçimlerden ikinci çıkması ve meclise 15 milletvekili sokmasının beklendiği ifade edilmişti. Ancak geçen hafta seçim kampanyasına başlayan Gantz'ın oy oranının gittikçe arttığı, mevcut şartlar altında 20'den fazla milletvekili çıkarabileceği kaydediliyor.

Öte yandan, İsrail basınında, Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid (Gelecek) ile İsrail Direnç partilerinin, seçimde ittifak kurmaları halinde meclise 35 milletvekili sokabileceği ve Likud Partisini geride bırakabileceği yönünde anketler yayınlamıştı.

Yeş Atid Partisi Milletvekili Ofer Shelah, dün yaptığı açıklamada, parti liderleri Lapid ile Gantz'ın seçimde ittifak kurmak için görüştüklerini, bu konuda uzlaşı sağlanıp sağlanmayacağının iki hafta içinde netleşeceğini belirtmişti.

PARTNERDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldiDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldi
Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştuFiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu
Sınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı sürüyorSınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Donald Trump israil seçim

En Çok Okunan Haberler

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.