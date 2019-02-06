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Netanyahu'nun rakibinden Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini boşaltılabileceği "iması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 18:40 | Son Güncelleme

İsrail Direnç Partisi Lideri Benny Gantz: - Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşim birimlerinin 2005'te boşatılmasına ilişkin olarak"Bundan ders çıkarmalı ve başka bölgelere de uygulamalıyız"

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve yeni siyasetçi Benny Gantz, 2005'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmasını savunarak, "Bundan ders çıkarmamız ve başka yerlere de uygulamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Gantz'ın bu açıklaması ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen ve geçtiğimiz aylarda "İsrail Direnç" partisini kurarak siyasete atılan Gantz, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği özel röportajda İsrail siyasetine dair değerlendirmelerde bulundu.

Siyasete atılmasının ardından verdiği ilk röportajda Gantz, Netanyahu hakkında yolsuzluk davası açılması durumunda onun kuracağı koalisyonda yer almayacağını belirtti.

Filistin ile barış hakkında ne düşündüğü yönündeki soruya Gantz, "Her şeyden önce İsrail'in güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Başbakan Netanyahu ve ben 2009 yılında yaptığımız konuşmada, 'Hiç kimseyi kontrol etmek gibi bir hedefimiz yok.' demiştik. Başkalarını kontrol etmeyeceğimiz bir yol bulmamız gerekiyor." dedi.

Gantz, 2005'te Gazze Şeridi'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin boşaltılmasından dolayı üzüntü duyup duymadığına yönelik soruya ise "Oradaki yerleşimcilere acı verse de bu İsrail hükümetinin aldığı karar doğrultusunda İsrail ordusunun yerine getirdiği yasal bir adımdı. Bundan ders çıkarmalı ve başka bölgelere de uygulamalıyız." diye konuştu.

- İsrail sağından Gantz'a öfke

Benny Gantz'ın Gazze'deki Yahudi yerleşim yerlerinin boşaltılmasından ders çıkarılıp başka yerlere de uygulanması gerektiği mesajı, eski komutanın Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini kastettiği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Netanyahu'nun partisi Likud'tan yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın tek taraflı olarak Batı Şeria'dan çekilmeyi planladığını itiraf ettiğini iddia etti.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in partisinden yapılan açıklamada ise "Gantz'a maskesini çıkardığı için teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Benny Gantz'ın liderliğindeki İsrail Direnç Partisinin 9 Nisan'da yapılacak seçimlerde ikinci parti olarak çıkarak ve 120 sandalyelik meclise en az 15 milletvekili sokması bekleniyor.

Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'un ise seçimlerde 30 milletvekili çıkararak birinci parti olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Benny Gantz israil

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