KUDÜS (AA) - Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve yeni siyasetçi Benny Gantz, 2005'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmasını savunarak, "Bundan ders çıkarmamız ve başka yerlere de uygulamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Gantz'ın bu açıklaması ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen ve geçtiğimiz aylarda "İsrail Direnç" partisini kurarak siyasete atılan Gantz, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği özel röportajda İsrail siyasetine dair değerlendirmelerde bulundu.

Siyasete atılmasının ardından verdiği ilk röportajda Gantz, Netanyahu hakkında yolsuzluk davası açılması durumunda onun kuracağı koalisyonda yer almayacağını belirtti.

Filistin ile barış hakkında ne düşündüğü yönündeki soruya Gantz, "Her şeyden önce İsrail'in güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Başbakan Netanyahu ve ben 2009 yılında yaptığımız konuşmada, 'Hiç kimseyi kontrol etmek gibi bir hedefimiz yok.' demiştik. Başkalarını kontrol etmeyeceğimiz bir yol bulmamız gerekiyor." dedi.