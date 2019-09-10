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"Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 21:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti" - "Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Twitter'dan tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." mesajını paylaştı.

- Netanyahu'nun ilhak vaadi

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

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