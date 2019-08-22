HABER

Netanyahu'nun Trump'ın Yahudilerle ilgili açıklamalarına sessiz kalması eleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 04:18 | Son Güncelleme

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi: - "Zaten Netanyahu'nun koltuğundan başka bir şeyi düşünen bir lider olabileceğini beklemiyorduk"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Neanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'de yaşayan Yahudilerin Demokrat Parti'ye oy vermesinin kendi toplumlarına sadakatsizlik olduğu" yönündeki açıklamalarına sessiz kalması tepkiye neden oldu.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın bu ifadelerle ABD'deki Yahudilerin yüzde 80'ine saldırdığı belirtildi.

İsrail Başbakanı'nın, Trump'ın açıklamalarını 24 saat içinde kınayacağının düşünüldüğü ancak bunun gerçekleşmediği belirtilen açıklamada, "Zaten Netanyahu'nun koltuğundan başka bir şeyi düşünen bir lider olabileceğini beklemiyorduk." ifadesine yer verildi.

Netanyanu'nun yanı sıra İsrail hükümetinden yetkililer de Trump'ın sözleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rivlin görüşmede, İsrail'in siyasi bölünmelerin dışında tutulması çağrısı yaptı.

Trump dün, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti nereye gitti? Nereye gitti ki İsrail Devleti yerine bu iki kişiyi savunur hale geldiler? Bence Demokrat partiye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir." demişti.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
İzmir'de markete silahlı saldırı!İzmir'de markete silahlı saldırı!
FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybettiFSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump İsrail Başbakanı Binyamin Neanyahu

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Memur-Sen'den açıklama!

Memur-Sen'den açıklama!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

Şırnak ve Mardin'de terör örgütüne büyük darbe!

5 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.