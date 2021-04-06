HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netanyahu'ya Hükümeti Kurma Görevi

Netanyahu'ya Hükümeti Kurma Görevi

06.04.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de 2009 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

Netanyahu'ya Hükümeti Kurma Görevi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi verdi. Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hakkında açılan davalar süren Netanyahu, böylelikle başbakanlık görevini uzatmak için yeni bir şans elde etti.

Cumhurbaşkanı Rivlin, yaptığı açıklamada, 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te çoğunluk koalisyonu oluşturmak için hiçbir siyasi partinin yeterli desteği elde edemediğini kaydetti. Rivlin, birçok kişinin, hukuki sorunlar yaşayan Netanyahu'nun başbakanlık yapmaya uygun olmadığını düşündüğünün de altını çizdi.

Ancak hukuki olarak Netanyahu'nun başbakanlık yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyleyen Rivlin, yeni parlamentoya seçilen 13 siyasi partiyle yaptığı istişareler sonrasında Netanyahu'nun yeni hükümeti kurma şansı en yüksek aday olduğuna karar verdiğini belirtti.

"Hiçbir adayın Knesset'ten güvenoyu alabilecek bir hükümet kurmak için gerçekçi bir şansı yok" diyen Rivlin, Netanyahu'nun bunu başarma şansınınsa "biraz daha yüksek" olduğunu söyledi ve "Kendisine bu görevi teslim etmeye karar verdim" şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun bir koalisyon hükümeti oluşturmak için altı haftası var.

Siyasi kariyeri için yeni fırsat

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi vermesi, hem ülkenin hem de İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanının geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi, Netanyahu'nun siyasi kariyerini kurtarmak için elde ettiği yeni bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu hakkında verilecek mahkeme kararının aylar hatta yıllar alabileceği kaydediliyor. Haftada üç gün yapılması planlanan duruşmaların Netanyahu'nun rakipleri karşısında üstünlük elde etmesine gölge düşürebilecek mahcubiyet verici bir zaman kaybı olarak niteleniyor.

52 sandalyeyle Knesset'te en çok desteğe sahip lider olsa da Netanyahu'nun çoğunluk sağlamak için 61 sandalyeye ihtiyacı var. Netanyahu'nun muhalifleri ikna etmek için kendisiyle bir daha asla çalışmayacaklarını söyleyen bazı eski danışmanlarına kilit bakanlık ya da başka üst düzey görevler gibi cömert tekliflerde bulunabileceği söyleniyor.

Netanyahu, hakkında açılan üç ayrı davada sahtecilik, emniyeti suiistimal ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanıyor.

Pazartesi günkü duruşmada ifade veren kilit bir tanık, Netanyahu'yu imaj takıntısı olan, tanınmış bir haber sitesini ailesine yardıma ve rakiplerini karalamaya zorlayan bir kişi olarak tanımladı.

Tüm suçlamaları reddeden Netanyahu, televizyonda halka hitap ederek savcıları, kendisini görevden uzaklaştırmak amacıyla yargılamakla suçladı.
Netanyahu, konuşmasında, "Darbe girişimi işte buna benzer" dedi.

Pazartesi günkü duruşmada Netanyahu'ya yöneltilen en ağır suçlama ele alındı. Netanyahu, söz konusu davada, İsrailli telekomünikasyon şirketi Bezeq'e ayrıcalık tanınmasını sağlayarak yüz milyonlarca dolar kazandırmak ve bunun karşılığında şirketin popüler haber sitesi Walla'da kendisi hakkında olumlu haberler yaptırmakla suçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Nefes kesen operasyon! Ölümden böyle kurtardılarNefes kesen operasyon! Ölümden böyle kurtardılar
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

DSÖ'den ilginç açıklama: Tavsiye etmiyoruz!

DSÖ'den ilginç açıklama: Tavsiye etmiyoruz!

Dubai'de gökyüzünde iftar açmanın bedeli 18 bin dolar

Gökyüzünde iftar açmanın bedeli 18 bin dolar

Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi: ''En büyük destekçim eşim''

Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi

Hollanda bandıralı kargo gemisinin 12 mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı

Nefes kesen operasyon! Ölümden böyle kurtardılar

Uzaylılarla temas ne zaman? Ünlü bilim insanı açıkladı

Uzaylılarla temas ne zaman?

ABD'li Bloomberg’den Türk SİHA’larına övgü

Bloomberg’den Türk SİHA’larına övgü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.