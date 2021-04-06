İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi verdi. Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hakkında açılan davalar süren Netanyahu, böylelikle başbakanlık görevini uzatmak için yeni bir şans elde etti. Cumhurbaşkanı Rivlin, yaptığı açıklamada, 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te çoğunluk koalisyonu oluşturmak için hiçbir siyasi partinin yeterli desteği elde edemediğini kaydetti. Rivlin, birçok kişinin, hukuki sorunlar yaşayan Netanyahu'nun başbakanlık yapmaya uygun olmadığını düşündüğünün de altını çizdi. Ancak hukuki olarak Netanyahu'nun başbakanlık yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyleyen Rivlin, yeni parlamentoya seçilen 13 siyasi partiyle yaptığı istişareler sonrasında Netanyahu'nun yeni hükümeti kurma şansı en yüksek aday olduğuna karar verdiğini belirtti. "Hiçbir adayın Knesset'ten güvenoyu alabilecek bir hükümet kurmak için gerçekçi bir şansı yok" diyen Rivlin, Netanyahu'nun bunu başarma şansınınsa "biraz daha yüksek" olduğunu söyledi ve "Kendisine bu görevi teslim etmeye karar verdim" şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun bir koalisyon hükümeti oluşturmak için altı haftası var. Siyasi kariyeri için yeni fırsat İsrail Cumhurbaşkanı'nın Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi vermesi, hem ülkenin hem de İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanının geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi, Netanyahu'nun siyasi kariyerini kurtarmak için elde ettiği yeni bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Netanyahu hakkında verilecek mahkeme kararının aylar hatta yıllar alabileceği kaydediliyor. Haftada üç gün yapılması planlanan duruşmaların Netanyahu'nun rakipleri karşısında üstünlük elde etmesine gölge düşürebilecek mahcubiyet verici bir zaman kaybı olarak niteleniyor. 52 sandalyeyle Knesset'te en çok desteğe sahip lider olsa da Netanyahu'nun çoğunluk sağlamak için 61 sandalyeye ihtiyacı var. Netanyahu'nun muhalifleri ikna etmek için kendisiyle bir daha asla çalışmayacaklarını söyleyen bazı eski danışmanlarına kilit bakanlık ya da başka üst düzey görevler gibi cömert tekliflerde bulunabileceği söyleniyor.