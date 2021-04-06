İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi verdi. Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hakkında açılan davalar süren Netanyahu, böylelikle başbakanlık görevini uzatmak için yeni bir şans elde etti.
Cumhurbaşkanı Rivlin, yaptığı açıklamada, 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te çoğunluk koalisyonu oluşturmak için hiçbir siyasi partinin yeterli desteği elde edemediğini kaydetti. Rivlin, birçok kişinin, hukuki sorunlar yaşayan Netanyahu'nun başbakanlık yapmaya uygun olmadığını düşündüğünün de altını çizdi.
Ancak hukuki olarak Netanyahu'nun başbakanlık yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyleyen Rivlin, yeni parlamentoya seçilen 13 siyasi partiyle yaptığı istişareler sonrasında Netanyahu'nun yeni hükümeti kurma şansı en yüksek aday olduğuna karar verdiğini belirtti.
"Hiçbir adayın Knesset'ten güvenoyu alabilecek bir hükümet kurmak için gerçekçi bir şansı yok" diyen Rivlin, Netanyahu'nun bunu başarma şansınınsa "biraz daha yüksek" olduğunu söyledi ve "Kendisine bu görevi teslim etmeye karar verdim" şeklinde konuştu.
Netanyahu'nun bir koalisyon hükümeti oluşturmak için altı haftası var.
Siyasi kariyeri için yeni fırsat
İsrail Cumhurbaşkanı'nın Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi vermesi, hem ülkenin hem de İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanının geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi, Netanyahu'nun siyasi kariyerini kurtarmak için elde ettiği yeni bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Netanyahu hakkında verilecek mahkeme kararının aylar hatta yıllar alabileceği kaydediliyor. Haftada üç gün yapılması planlanan duruşmaların Netanyahu'nun rakipleri karşısında üstünlük elde etmesine gölge düşürebilecek mahcubiyet verici bir zaman kaybı olarak niteleniyor.
52 sandalyeyle Knesset'te en çok desteğe sahip lider olsa da Netanyahu'nun çoğunluk sağlamak için 61 sandalyeye ihtiyacı var. Netanyahu'nun muhalifleri ikna etmek için kendisiyle bir daha asla çalışmayacaklarını söyleyen bazı eski danışmanlarına kilit bakanlık ya da başka üst düzey görevler gibi cömert tekliflerde bulunabileceği söyleniyor.
Netanyahu, hakkında açılan üç ayrı davada sahtecilik, emniyeti suiistimal ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanıyor.
Pazartesi günkü duruşmada ifade veren kilit bir tanık, Netanyahu'yu imaj takıntısı olan, tanınmış bir haber sitesini ailesine yardıma ve rakiplerini karalamaya zorlayan bir kişi olarak tanımladı.
Tüm suçlamaları reddeden Netanyahu, televizyonda halka hitap ederek savcıları, kendisini görevden uzaklaştırmak amacıyla yargılamakla suçladı.
Netanyahu, konuşmasında, "Darbe girişimi işte buna benzer" dedi.
Pazartesi günkü duruşmada Netanyahu'ya yöneltilen en ağır suçlama ele alındı. Netanyahu, söz konusu davada, İsrailli telekomünikasyon şirketi Bezeq'e ayrıcalık tanınmasını sağlayarak yüz milyonlarca dolar kazandırmak ve bunun karşılığında şirketin popüler haber sitesi Walla'da kendisi hakkında olumlu haberler yaptırmakla suçlanıyor.