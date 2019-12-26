Netanyahu’ya Partisi İçinde Rakip Çıktı

Likud’un parti liderliği seçiminden bir gün önce ülkenin güneyindeki Aşkelon kentinde Gazze’den fırlatılan bir roket alarm sisteminin çalışmasına neden oldu ve Netanyahu, konuşma yaptığı sahneden indirilmek zorunda kaldı.

Hakkındaki yolsuzluk davalarına rağmen Netanyahu, 1970’lerde kuruluşundan bu yana yalnızca dört lider gören Likud Partisi’nin üyeleri ve sadık yandaşları tarafından hala destekleniyor. Netanyahu’nun Saar’ı kolayca geride bırakması bekleniyor.

Kıdemli siyasetçi Gideon Saar, seçimde Netanyahu’yu koltuğundan etmeyi umuyor. Bu yıl arka arkaya yapılan iki genel seçimde Netanyahu, hükümeti kurma konusunda başarısız olmuştu.

İsrail’de iktidardaki Likud Partisi’nde Perşembe günü başkanlık seçimi için sandık başına gidildi. On yıldan uzun süredir iktidardaki Başbakan Benyamin Netanyahu’ya parti içinde ilk kez ciddi şekilde meydan okunuyor.

Benzer bir olay Eylül ayında da meydana gelmişti. Bu sırada Netanyahu yine güneydeki Aşdod kentinde bu yıl yapılan ikinci genel seçimler için kampanya yürütüyordu.

Hakkındaki üç davada Netanyahu’ya rüşvet, yolsuzluk ve güven ihlali gibi suçlamalar yöneltiliyor. İddialar Netanyahu’nun hediye ve basında yer alma karşılığında kişilere konumunu kullanarak yönetim düzeyinde imtiyazlar verdiği yönünde.

Netanyahu’ya yönelik iddialar İsrail’de siyasi krizi de beraberinde getirmişti. Arka arkaya yapılan iki seçimin ardından ülke bir yıldan kısa sürede Mart ayında üçüncü kez erken seçime gitmeye hazırlanıyor.

Netanyahu’nun en büyük rakibi eski genelkurmay başkanı Benny Gantz da son seçimde hükümeti kurmayı başaramamıştı.

Anketler Likud’un Saar liderliğinde ultra Ortodoks ve milliyetçi siyasi müttefikleriyle daha güçlü blok oluşturabileceğini gösteriyor. Mart ayında yapılacak erken seçiminin de beklendiği gibi siyasi krizle sonuçlanması halinde Saar’ın merkezdeki Mavi ve Beyaz Partisi’yle de koalisyon hükümetini daha kolay kurabileceği sanılıyor.

