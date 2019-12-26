HABER
  4. Netanyahu’ya Partisi İçinde Rakip Çıktı

Netanyahu’ya Partisi İçinde Rakip Çıktı

26.12.2019 18:41 | Son Güncelleme

İsrail’de iktidardaki Likud Partisi’nde Perşembe günü başkanlık seçimi için sandık başına gidildi. On yıldan uzun süredir iktidardaki Başbakan Benyamin Netanyahu’ya parti içinde ilk kez ciddi şekilde meydan okunuyor

Netanyahu’ya Partisi İçinde Rakip Çıktı

İsrail’de iktidardaki Likud Partisi’nde Perşembe günü başkanlık seçimi için sandık başına gidildi. On yıldan uzun süredir iktidardaki Başbakan Benyamin Netanyahu’ya parti içinde ilk kez ciddi şekilde meydan okunuyor.

Kıdemli siyasetçi Gideon Saar, seçimde Netanyahu’yu koltuğundan etmeyi umuyor. Bu yıl arka arkaya yapılan iki genel seçimde Netanyahu, hükümeti kurma konusunda başarısız olmuştu.

Hakkındaki yolsuzluk davalarına rağmen Netanyahu, 1970’lerde kuruluşundan bu yana yalnızca dört lider gören Likud Partisi’nin üyeleri ve sadık yandaşları tarafından hala destekleniyor. Netanyahu’nun Saar’ı kolayca geride bırakması bekleniyor.

Saar, son dönemde parti içinde gördüğü desteği arttırdı. Parti içindeki çalkantıların şansını arttırması ve seçimi kazanması halinde Saar, Mart ayında yapılacak seçimlerde Likud’un başbakan adayı olabilecek.

Likud’un parti liderliği seçiminden bir gün önce ülkenin güneyindeki Aşkelon kentinde Gazze’den fırlatılan bir roket alarm sisteminin çalışmasına neden oldu ve Netanyahu, konuşma yaptığı sahneden indirilmek zorunda kaldı.

Benzer bir olay Eylül ayında da meydana gelmişti. Bu sırada Netanyahu yine güneydeki Aşdod kentinde bu yıl yapılan ikinci genel seçimler için kampanya yürütüyordu.

Hakkındaki üç davada Netanyahu’ya rüşvet, yolsuzluk ve güven ihlali gibi suçlamalar yöneltiliyor. İddialar Netanyahu’nun hediye ve basında yer alma karşılığında kişilere konumunu kullanarak yönetim düzeyinde imtiyazlar verdiği yönünde.

Netanyahu’ya yönelik iddialar İsrail’de siyasi krizi de beraberinde getirmişti. Arka arkaya yapılan iki seçimin ardından ülke bir yıldan kısa sürede Mart ayında üçüncü kez erken seçime gitmeye hazırlanıyor.

Netanyahu’nun en büyük rakibi eski genelkurmay başkanı Benny Gantz da son seçimde hükümeti kurmayı başaramamıştı.

Anketler Likud’un Saar liderliğinde ultra Ortodoks ve milliyetçi siyasi müttefikleriyle daha güçlü blok oluşturabileceğini gösteriyor. Mart ayında yapılacak erken seçiminin de beklendiği gibi siyasi krizle sonuçlanması halinde Saar’ın merkezdeki Mavi ve Beyaz Partisi’yle de koalisyon hükümetini daha kolay kurabileceği sanılıyor.

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Trump’tan Türkiye’ye İdlib ÖvgüsüTrump’tan Türkiye’ye İdlib Övgüsü
Taleban Afganistan’da Saldırılarını Arttırdı: 6 ÖlüTaleban Afganistan’da Saldırılarını Arttırdı: 6 Ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

Kanal İstanbul'la ilgili flaş gelişme! Bakan Kurum'dan açıklama

Kanal İstanbul'la ilgili flaş gelişme! Bakan Kurum'dan açıklama

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

Avusturya'da çığ düştü: Çok sayıda kişi kar altında

Avusturya'da çığ düştü: Çok sayıda kişi kar altında

Şili’de yanan ev sayısı 245'e yükseldi!

Şili’de yanan ev sayısı 245'e yükseldi!

Irak'tan istifa sinyali geldi

Irak'tan istifa sinyali geldi

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.