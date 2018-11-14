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Netanyahu'ya "Savunma Bakanı Bennett olsun" baskısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennet'in önderliğindeki Yahudi Evi Partisi Avigdor Liberman'dan boşalan savunma bakanlığı koltuğuna kendi liderlerinin getirilmesini istedi

KUDÜS (AA) - Yahudi Evi Partisi, liderleri Naftali Bennett'in Avigdor Liberman'ın istifasının ardından boşalan savunma bakanlığına getirilmemesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekilecekleri uyarısında bulundu.

İsrail basınına açıklamalarda bulunan Yahudi Evi Partisi milletvekili Shuli Moale, liderleri olan ve mevcut kabinede eğitim bakanı olarak görev yapan Bennett'in savunma bakanlığına getirilmesini istedi.

Açıklamasında Moale, "Savunma bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullanarak Netanyahu üzerinde baskı kuracaklarının sinyalini verdi.

Öte yandan Bennett'in parti kurmaylarıyla Türkiye saati ile 19:30'da toplanacağı ifade edildi.

Mecliste 8 sandalyeye sahip Naftali Bennet'in partisi, Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyonun önemli ortaklarından biri. Liberman'ın istifasının ardından koalisyon hükümetinin geleceği tartışılırken, Bennett'in partisinin koalisyondan çekilmesi halinde Netanyahu liderliğindeki hükümetin milletvekili sayısı mecliste güvenoyu için gerekli 61 sandalyenin altına düşecek.

Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, bugün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi mecliste 5 sandalyeye sahip.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü ve İsrail Evimiz'in de ortakları arasında yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyordu.

Liberman'ın istifasıyla 120 sandalyeli İsrail meclisinde koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için gerekli milletvekili sayısı olan 61'e düştü.

Savunma Bakanı'nın istifasıyla Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceği ve İsrail'de erken seçimin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.

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Avigdor Liberman Binyamin Netanyahu israil Naftali Bennett

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