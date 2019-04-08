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"Netanyahu'ya seçim öncesi hediye"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 20:09 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "(ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine alması) Netanyahu'ya seçimler öncesi bir başka yanlış yönlendirilmiş hediye. Bölgede ABD için bir başka tehlikeli talihsizlik"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilmesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seçim öncesi hediye olarak nitelendirdi.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Washington yönetiminin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu'ya seçimler öncesi bir başka yanlış yönlendirilmiş hediye. Bölgede ABD için bir başka tehlikeli talihsizlik."

- Karşılıklı hamleler

İsrail'de yarın yapılacak erken seçim öncesinde ABD Başkanı Donald Trump bugün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurmuştu.

Buna karşılık İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Devrim Muhafızları İRAN Zarif

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