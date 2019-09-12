HABER

Netanyahu'ya tepki yağdı

12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

"İlhak" vaadi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Netanyahu, Ortadoğu’da barış umuduna büyük darbe indirmekle suçlanıyor.

Almanya, İsrail’e, "iki devletli çözümü zora sokacak adımlardan kaçınma" çağrısı yaptı.İsrail'de yapılacak erken seçimler öncesinde, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak etmeyi vaat eden Başbakan Benyamin Netanyahu'ya uluslararası toplumun sert tepkileri sürüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü, Netanyahu'nun ilhak vaadini kınadı, bunun Ortadoğu'da barış umudunu baltaladığını, birliğin "Kudüs'e ilişkin 1967 öncesi sınırlarda yapılacak her hangi bir değişikliği tanınmacağını" duyurdu.

"Barışı baltalıyor"

Yeni yerleşim birimlerinin inşaası ve yayılmacılığın, uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı olduğuna vurgu yapan sözcü, bu bağlamdaki eylemlerin iki devletli çözüm ve kalıcı barışı baltaladığına dikkat çekti.

Netanyahu'nun seçim vaadi, Alman hükümetinin bugünkü olağan basın toplantısında da gündeme geldi.

Berlin'den çağrı

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "İsrail Hükümeti'ne iki devletli çözümü zora sokacak adımlardan kaçınma çağrısı yapıyor" derken, Alman Dışişleri Sözcüsü Maria Adebahr, "seçim sürecinde yapılan bu açıklamanın hayata geçirilmesi halinde İsrail uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş olur" dedi.

Türkiye: Kabul edilemez

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu'nun açıklamalarına dün Twitter hesabı üzerinden, "Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Bugün de Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Netanyahu'nun ilhak vaadi "İsrail'in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürü" olarak nitelendirildi, "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez" denildi. Açıklamada ayrıca "Türkiye'nin Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edeceği" de aktarıldı.

Filistin Yönetim'nin "savaş planı" sözleriyle tepki gösterdiği Netanyahu'nun ilhak planına Arap Birliği, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye başta olmak üzere Arap dünyası da sert çıktı.

Likud lideri Netanyahu'nun, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimlere günler kala yaptığı bu çıkışla aşırı sağ seçmenlerin oyunu kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.

Netanyahu, Nisan ayındaki seçimler öncesinde de ilhak vaadinde bulunmuş, seçimlerden az farkla birinci çıkarken, koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.

DW, Reuters, dpa/ DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri
ABD'den Polonya'ya F-35 satışına onayABD'den Polonya'ya F-35 satışına onay
El Kaide'den 11 Eylül'ün yıldönümünde tehditEl Kaide'den 11 Eylül'ün yıldönümünde tehdit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD aromalı e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor

ABD aromalı e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

İngiliz hükümeti Brexit süreciyle ilgili korkunç tabloyu paylaştı!

Korkunç tabloyu açıkladılar! İngiltere'yi felaket bekliyor!

ABD'den F-35 kararı! Polonya'ya satışına onay verdiler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Trump'tan John Bolton açıklaması

'Büyük bir hata yaptı!'

Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden hala haber alınamıyor

Binlerce kişiden hala haber alınamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.