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Netapal’da fırtına: 2 ölü, 100 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Nepal’in batı kesiminde Kançanpur bölgesinde çıkan fırtına 2 kişinin ölümüne 100 kişinin yaralanmasına yol açtı.Nepal’deki kuvvetli fırtına Kailali bölgesinde 77, Kançapur bölgesinde ise 23 kişinin yaralanmasına yol açtı.Kailali Bölge Valisi Yagyara Bohara, yaptığı açıklamada, fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığını vurguladı.

Nepal’in batı kesiminde Kançanpur bölgesinde çıkan fırtına 2 kişinin ölümüne 100 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Nepal’deki kuvvetli fırtına Kailali bölgesinde 77, Kançapur bölgesinde ise 23 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Kailali Bölge Valisi Yagyara Bohara, yaptığı açıklamada, fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığını vurguladı. Fırtınada, hayatını kaybedenlerin Lahanu Çavudri (47) ve Birbahadır Çavudri olduğu kaydedildi.
Bölge Valisi Bohara, yaralılanrdan 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu, arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiğini söyledi. Fırtınada elektrik direklerinin yıkıldığı, ağaçların kökünden söküldüğü, ardından gelen yoğun bölgede sellere ve yolların kapanmasına yol açtı.
Nepal’in Kançanpur bölge Vali Yardımcısı Gokarna Prasad, fırtınada ise 23 kişinin yaralandığını, yaralanan 11 yaşındaki bir kızın da hayati tehlikesi olduğunu söyledi. Her iki bölgede de eğitime ara verildiği kaydedildi.
Bugün Nepal’in Başkenti Katmandu’da fırtınanın ardından ağır yağış görülürken, henüz can kaybı ve hasar konusunda bir açıklama gelmedi.

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