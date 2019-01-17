Netaş ION Platformunda IoT projeleri 5G hızında geliştirme imkanı

İSTANBUL (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) liderliğinde hayata geçirilen 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda kurulan Netaş IoT Platformu ION, öğrenciler, start-up’lar, akademisyenler, her ölçekteki kurum ve kuruluşlar IoT projelerini ücretsiz geliştirilebilecek.

Netaş açıklamasına göre, yerli ve milli teknoloji üretimini desteklemek amacıyla içinde bulunduğu ekosistemi güçlendirmeyi sorumluluğu olarak gören Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Mimarı Netaş, BTK ev sahipliğinde açılan ve 5G'ye geçiş yolunda önemli bir adım olan 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda IoT Platformu ION ile yer aldı.

5G Vadisi’ndeki tek IoT Platformu olan Netaş ION üzerinden öğrencilere, start-up’lara, her ölçekteki kurum ve kuruluşlara IoT projelerini de 5G hızında ücretsiz geliştirebilme imkanı sunuluyor.

IoT projelerini Netaş ION Platformu üzerinde geliştirmek isteyen proje sahiplerinin BTK’ya başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sahipleri, 5G VATS Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, belirlenecek takvim dahilinde altyapılardan faydalanabilecek.