Netcom Akademi Zirvesi Huawei sponsorluğunda gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Huawei ana sponsorluğunda Türkiye genelinde 60’tan fazla üniversitenin bir araya geldiği, Huawei iş ortağı Netcom’un bu yıl 10. kez düzenlediği Akademi Zirvesi Trabzon’da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei iş ortağı Netcom’un bu yıl 10. kez düzenlediği Akademi Zirvesi Trabzon’da yapıldı. KVKK Süreç Yönetimi ve Güvenlik Çözümleri konusuna odaklanılan zirvede üniversite kampüslerinin dijitalleşmesi, güvenliği ve verimliliği ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Robben Zeng, 2018 yılında cirosu 100 milyar ABD dolarını geçen Huawei’in son 10 yılda Ar-Ge faaliyetlerine 52 milyar avro yatırım yaptığına değinerek, yapay zeka ve ekosistemi bir araya getiren dijital platformları sayesinde Huawei’in dijitalleştirmede çığır açtığını belirtti. Zeng, yazılım mühendisliğine gelecek 5 yıl boyunca 2 milyar ABD doları daha yatırım yapılacağını bildirdi.

Huawei IP Çözüm Mimarı Orhan Ortaç, şunları kaydetti:

“Huawei, İş Odaklı Ağ çözümleri ile kurumsal uygulama trafiğini, Veri Merkezi ve Kampüs Ağı yapılarında güvenli ve performanslı bir şekilde taşırken iş modeline odaklanma imkanı sağlıyor. Endüstrinin tam kapsamlı 6. Nesil Wi-Fi ürün portföyünü pazara sunan ilk ve tek üreticisi olan Huawei, çok daha fazla sayıda kullanıcıya daha yüksek performansı aynı anda sunarken, IoT yapılarının her ölçekte tesis edilmesini de bugünden mümkün kılıyor. Huawei birçok alanda kullandığı AI (yapay zeka) teknolojisini, kendi geliştirdiği AI bileşenleriyle yeni nesil ağ anahtarı ve güvenlik duvarına entegre ederek sektördeki öncü ve lider duruşunu perçinliyor ve yeni nesil veri merkezlerinde Yüksek Performans-Güvenlik-Tasarruf bileşenlerini en uyumlu şekilde dengeleyebiliyor.”