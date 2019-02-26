HABER

Netcom Akademi Zirvesi Huawei sponsorluğunda gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

Huawei iş ortağı Netcom’un bu yıl 10. kez düzenlediği Akademi Zirvesi Trabzon’da yapıldı - Zirvede üniversite kampüslerinin dijitalleşmesi, güvenliği ve verimliliği ele alındı

İSTANBUL (AA) - Huawei ana sponsorluğunda Türkiye genelinde 60’tan fazla üniversitenin bir araya geldiği, Huawei iş ortağı Netcom’un bu yıl 10. kez düzenlediği Akademi Zirvesi Trabzon’da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei iş ortağı Netcom’un bu yıl 10. kez düzenlediği Akademi Zirvesi Trabzon’da yapıldı. KVKK Süreç Yönetimi ve Güvenlik Çözümleri konusuna odaklanılan zirvede üniversite kampüslerinin dijitalleşmesi, güvenliği ve verimliliği ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Robben Zeng, 2018 yılında cirosu 100 milyar ABD dolarını geçen Huawei’in son 10 yılda Ar-Ge faaliyetlerine 52 milyar avro yatırım yaptığına değinerek, yapay zeka ve ekosistemi bir araya getiren dijital platformları sayesinde Huawei’in dijitalleştirmede çığır açtığını belirtti. Zeng, yazılım mühendisliğine gelecek 5 yıl boyunca 2 milyar ABD doları daha yatırım yapılacağını bildirdi.

Huawei IP Çözüm Mimarı Orhan Ortaç, şunları kaydetti:

“Huawei, İş Odaklı Ağ çözümleri ile kurumsal uygulama trafiğini, Veri Merkezi ve Kampüs Ağı yapılarında güvenli ve performanslı bir şekilde taşırken iş modeline odaklanma imkanı sağlıyor. Endüstrinin tam kapsamlı 6. Nesil Wi-Fi ürün portföyünü pazara sunan ilk ve tek üreticisi olan Huawei, çok daha fazla sayıda kullanıcıya daha yüksek performansı aynı anda sunarken, IoT yapılarının her ölçekte tesis edilmesini de bugünden mümkün kılıyor. Huawei birçok alanda kullandığı AI (yapay zeka) teknolojisini, kendi geliştirdiği AI bileşenleriyle yeni nesil ağ anahtarı ve güvenlik duvarına entegre ederek sektördeki öncü ve lider duruşunu perçinliyor ve yeni nesil veri merkezlerinde Yüksek Performans-Güvenlik-Tasarruf bileşenlerini en uyumlu şekilde dengeleyebiliyor.”

Veri merkezlerinin verimli ve çevreci olması gerektiğine değinen Huawei Kıdemli BT Çözümleri Müdürü Ragıp Ziya Akkoca ise “Tümüyle çevrimiçi ve hayatımıza bağlı sistemler ARM tabanlı sunucular için yepyeni kullanım alanları sunuyor. Huawei, nesnelerin interneti, şehir güvenliği, akıllı şebekeler, otonom araçlar, artırılmış ve sanal gerçeklik alanı TaiShan sunucuları ile ARM işlemcilerin gücünü sizlere ulaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Huawei’in video gözetim sistemleri için kullanılan güvenlik çözümlerinden, yenilikçi yanlarına ve getirilerine dikkati çeken Huawei Video Gözetim Çözümleri Yöneticisi Bilal Murat Uzun, “Günümüzde verinin alınması, aktarılması, biriktirilmesi, analiz edilmesi ve korunması gibi konular teknolojide en popüler konularda yerini almıştır. Huawei, yapay zeka alanında geliştirdiği teknolojileri video analizinde kullanarak değerli ve etkili olan bilgiye en doğru, en hızlı, en verimli şekilde ulaşabileceğimiz çözümler üretmektedir. Geliştirilen yapay zeka kameraları ve video bulutu teknolojisi ile çok daha güvenli şehirler ve çok daha güvenli kampüsler vaat edilebilmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı musallat etmeyinSoylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı musallat etmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Netcom Akademi Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcının dolandırıcıyla ilginç diyaloğu: Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?

Başsavcının dolandırıcıyla ilginç diyaloğu

Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!

Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!

Şişli'de işçiler greve gitti, sokaklar çöp içinde kaldı!

Şişli'de işçiler greve gitti, sokaklar çöp içinde kaldı!

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.