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Netenyahu’dan başsavcının suçlamalarına itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 23:45 | Son Güncelleme

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit’in Netanyahu’nun 3 ayrı yolsuzluk suçundan yargılanmasının beklendiğini duyurmasından sonra İsrail Başbakanı kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanmasının beklendiğini duyurmasından sonra Netanyahu konu hakkında basına açıklamada bulundu.

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit’in Netanyahu’nun 3 ayrı yolsuzluk suçundan yargılanmasının beklendiğini duyurmasından sonra İsrail Başbakanı kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanmasının beklendiğini duyurmasından sonra Netanyahu konu hakkında basına açıklamada bulundu. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Netanyahu, geçmişte başka siyasetçilerin de benzer iddialar ile suçlandığını hatırlatarak “Bana yöneltilen tüm suçlamaları reddedeceğim” dedi.

“Netanyahu için ayrı, geri kalanlar için ayrı bir yasa var”
Kabul ettiği iddia edilen pahalı hediyeler hakkında ise ülkedeki muhalif liderlerden Yair Lapid’i de işaret eden Netanyahu, “O bir sürü hediye almıyor mu? Netanyahu için ayrı geri kalanlar için ayrı bir yasa var” şeklinde konuştu.

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