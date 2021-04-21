Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, hisseleri yüzde 11 düştü

Amerikan dijital yayın platformu Netflix, 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı. Şirketin hisseleri yüzde 11 değer kaybetti.

Netflix, Ocak-Mart 2021 döneminde yaklaşık 4 milyon abone kazandığını duyurdu. Şirketin aynı dönem için beklentisi ise 6 milyondu.

Şirket, ciddi düşüşün gerekçesi olarak yeni yapımların az olmasını gösterdi. Ayrıca popüler film ve dizilerin yayımlanmasıyla birlikte gelecekte toparlanma beklediğini de vurguladı.

Ancak ilk çeyrek verilerinin ardından şirket hisseleri yüzde 11 azalarak 489,28 dolara geriledi. Böylelikle Netflix'in piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı.

Geçtiğimiz yıl, Covid-19 salgını sebebiyle insanların evlerinde kalması sonucu Netflix 15,8 milyon yeni abone kazanmış ve salgın sürecinden en kârlı çıkan şirketlerden birisi olmuştu.

Büyümenin büyük çoğunluğu ise 9,3 milyon yeni abone ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 65 artışın olduğu, Asya kıtasındaydı.

Pandemi 2020'de Netflix'i kârlı çıkarırken, bu yıl ise şu ana kadar üretim süreçlerini de sekteye uğrattı.