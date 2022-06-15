HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor

Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor

15.06.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital video platformu Netflix, Kore yapımı Squid Game adlı diziden esinlenen bir yarışma programı için katılımcı başvurularını almaya başladı.

Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor

Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Güney Kore yapımı Squid Game'de bir grup yarışmacı, birbirlerinin hayatları pahasına, büyük para ödülü için çeşitli oyunlar oynuyordu.

Ancak Netflix'in diziden esinlenen yarışmasında katılımcıların hayatı tehlikede olmayacak. Yarışmacılar en kötü senaryoda "evlerine elleri boş dönecek".

Yarışma için tüm dünyadan 456 oyuncu seçilecek.

Platform bu sabah yaptığı açıklamada, 10 bölümlük "Squid Game: The Challenge" yarışmasının, reality şov tarihindeki en kalabalık ekipli ve en büyük para ödüllü şov olacağını belirtti; "Katılımcılar orijinal diziden esinlenen yarışmalarda - ve yenilerinde - mücadele ederken, stratejileri, ortaklıkları ve karakterleri de teste tabi tutulacak ve bu sırada çevrelerindeki katılımcılar elenecek."

KATILIM ŞARTLARI:

Yarışmaya katılabilmek için en az 21 yaşında olmak, İngilizce konuşabilmek ve 2023'ün ilk aylarında 4 haftalık çekim için müsait olmak gerekiyor.

Yarışmada, Squid Game dizisindeki gibi 456 yarışmacı olacak.

Squid Game, Netflix'in şu ana kadar en çok izlenen orijinal içeriği oldu. 2021'in Eylül ayında yayına giren dizi, ilk 28 gün içinde 111 milyon kullanıcı tarafından izlendi.

Netflix ayrıca dizinin ikinci sezonu için de onay verildiğini açıklamıştı.

Dizinin senarist, yapımcı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk "Dizinin ilk sezonunu hayata geçirmek 12 yıl aldı ama en popüler dizi olması sadece 12 gün sürdü" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu! Karar verildiGörüntüler dünyanın gündemine oturmuştu! Karar verildi
Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...
Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Takım'ın şakası yok!

Milli Takım'ın şakası yok!

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Uzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişme

Uzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişme

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu: Dünyada benzeri olmayan...

Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu: Dünyada benzeri olmayan...

İlginizi Çekebilir

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.