HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor

Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor

29.07.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev internet dizi ve film şirketi Netflix ABD'deki yapımlarda çalışan oyuncu ve personelin sete girebilmesi için aşılanması mecburiyeti uygulamaya hazırlanıyor.

Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor

Netflix, ABD'de çekimi devam eden yapımlarda çalışan oyuncu ve diğer personele aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli şirketin, A Bölgesi personeli diye nitelediği oyuncular ve onlarla yakın temas halinde çalışan personelden aşılanmalarını isteyeceği haber veriliyor.

Google gibi diğer bazı büyük firmalar da, daha önce çalışanlarının ofise dönmeden önce mutlaka aşı olması gerektiğini açıklamıştı.

Netflix'in yeni aşı politikası önce ABD'deki setlerde başlayacak ve sonra dünya çapında şirket için çalışan 144 bin kişiyi kapsayacak şekilde genişletilecek.

Netflix bu adımı, yakınlarda Hollywood sendikaları ve stüdyolar arasında, şirketlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu koymasına imkan veren yeni çalışma standartları konusunda anlaşma sağlanması ardından atıyor.

Ne var ki aktör Sean Penn, bu politikanın sadece A Bölgesi'nde çalışanlar değil bütün yapım ekibini kapsamasını istiyor.

Penn, istisnasız bütün oyuncular ve bütün yapım ekibi aşı olmadıkça, şu anda çalıştığı NBC Universal yapımı Gaslit'in çekimlerine gitmeyeceğini söylemişti.

Aktör Sean Penn sadece A Bölgesi değil bütün yapım ekibi aşılanmadan sete dönmeyeceğini söylemişti

Delta varyantı büyük kaygı yarattı

Amerikan Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme kurumu bu hafta başında iç mekanlarda aşılarını tam olanlar da dahil herkesin yeniden maske takması gerektiğini bildirmişti.

Ülkede koronavirüsün daha bulaşıcı olan Delta varyantının yaygınlaşmasıyla vaka sayıları da yeniden fırlamaya başladı.

Google CEO'su Sundar Pichai bloguna koyduğu bir paylaşımda işyerine gelecek herkesin aşılarını olması gerekeceğini söylemişti.

Bu politikanın nasıl uygulanacağının, şirketin farklı ofislerinin bulunduğu yerler ve oralarda geçerli olan kurallara göre değişiklik gösterebileceğini ve aşılara herkesin erişimi olmayan yerlerde uygulanmayacağını da eklemişti.

İlaveten Google dünya çapında ofislerinin açılacağını bildirdiği tarihi, Delta varyantının vakalarda yol açtığı yeni yükseliş nedeniyle 1 Eylül'den 18 Ekim'e çekti.

Google'da çalışıp da özel durumları nedeniyle evden çalışmayı sürdürmek için başvuranlara ise 2021 sonuna kadar bir esneklik gösterileceği bildirildi.

Ayrıca Google çalışanlarından, bundan sonra sürekli olarak evden çalışmak ya da başka bir ofise geçmek isteyenlere de izin verilebilecek.

Google, ofislerini açtığında, herhangi bir haftada çalışanlarının yüzde 60 kadarının haftanın bir kaç günü ofiste çalışacağını, her beş çalışandan birinin yeni açılan ofislere geçeceğini, ve yine beşte birinin de evden çalışmayı tercih edeceğini tahmin ediyor.

Çalışanlara aşı zorunluluğu şartı yaygınlaşıyor

Bir çok şirket, kararlarını açıklamadan önce çalışanlarının mesaiyi evden sürdürmesine izin vermenin sağlayacağı avantaj ve dezavantajları değerlendiriyor.

Bir kısım şirket ise ofiste çalışmaya gelecek olanların aşı olmasını şart koşuyor.

Haziran ayında Harry Potter kitaplarının yayıncısı Bloomsbury, personelinin işyerine dönmeden önce mutlaka aşı olması gerektiğini açıklamıştı.

Yayıncı şirket, "Virüsün hala çok tehlikeli olduğu bir gerçek" demişti.

ABD'de yatırım ve mali hizmetler şirketi JP Morgan, çalışanlarından, oluşturulacak şirket içi bir internet sitesine aşı statülerini kaydetmelerini isteyeceğini bildirmiş, sadece bütün aşılarını olanların ofiste maskesiz çalışmasına izin verileceğini açıklamıştı.

Banker şirketi Godman Sachs da çalışanlarından ofise dönmeden önce aşı durumlarını bildirmelerini istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyalarıHepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyaları
Dünya bu açıklamayı konuşuyor! Aşı olmayana 'ev hapsi'Dünya bu açıklamayı konuşuyor! Aşı olmayana 'ev hapsi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

"Evleniyorum" demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!

"Evleniyorum" demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!

Evler boşaltıldı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Evler boşaltıldı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.