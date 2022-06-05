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Netflix: Abone kaybetmeye devam eden şirket 150 kişiyi işten çıkardı

05.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir ay önce yılın ilk çeyreğinde 200 bin abonesini kaybederek hedeflerinin gerisine düştüğünü açıklayan Netflix, ABD merkezinde 150 kişiyi işten çıkardı.

Netflix: Abone kaybetmeye devam eden şirket 150 kişiyi işten çıkardı

Yaklaşık bir ay önce yılın ilk çeyreğinde 200 bin abonesini kaybederek hedeflerinin gerisine düştüğünü açıklayan Netflix, ABD merkezinde 150 kişiyi işten çıkardı.

Şirket, yaptığı açıklamada "Çalışanların bireysel performanslarından ziyade şirketin işletme planı nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildi. Bu yüzden de değerli iş arkadaşlarımıza hoşçakal demek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İşten çıkarmaların Netflix'in en çok California ofisini etkilemesi bekleniyor ve ABD işgücünün yüzde ikisini oluşturuyor.

Piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı

Geçtiğimiz haftalarda yılın ilk çeyreğinde 200 bin abonesini kaybederek hedeflerinin gerisine düştüğünü açıklayan Netflix'in hisseleri yüzde 35 değer kaybetti, piyasa değeri ise 54 milyar dolar azaldı.

Bu süreçte Netflix'in piyasa değeri 154 milyar dolardan 100 milyar dolara indi.

Şirketin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 7,8 milyar dolara çıktı, kârı ise yüzde 6'dan daha fazla azalarak 1,6 milyara indi.

2011'den bu yana abone sayısının ilk kez düştğünü açıklayan şirket, önümüzdeki çeyrekte 2 milyona yakın abone kaybedebileceği riskine karşı hissedarlarını uyarmıştı.

İlk çeyrek sonuçları hayal kırıklığı yaratan Netflix, güçlü bir rekabetle yüzleşiyor. Bununla birlikte popüler video izleme servisinin fiyatlarını artırması ve Rusya piyasasından çekilmesi dönem sonuçlarında etkili oldu.

Şirketin yaşadığı gerilemeyi, reklam gelirleri elde ettiği ücretsiz bir abonelik modeliyle aşabileceğini düşünenler de var.

Bununla birikte şirket, aboneler arasında şifre paylaşımını engellemeyi de planlıyor. Netflix'i ücretsiz üzleyen hanehalkı sayısının 100 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Buna karşın şirketin yaşadığı gerileme yatırımcıları arasında memnuniyetsizliğe neden oluyor. Amerika'nın en ünlü yatırımcılarından William Ackman, şirketteki 1,1 milyar dolarlık hissesini sattı. William Ackman böylelikle kaybını 400 milyon dolarla sınırlamış oldu.

Ackman'ın sahibi olduğu hedge fonu Pershing Square Sermaye Yönetimi Netflix hisselerini 3 ay önce almıştı.

Ackman yaptığı açıklamada, Netflix'in iş modelini değiştirmesinin anlamlı olduğunu ancak şirkete yatırım yapmanın fazla riskli olduğunu söyledi.

Milyarder yatırımcı, "Netflix'in temelde oldukça kolay anlaşılır bir iş modeli var ancak son gelişmeler ışında şirketin geleceğine ilişkin güvenilir tahmin yapamaz hale geldik" dedi.

Bazı analistler pandemi döneminde oldukça hızlı büyüyen Netflix için bir dönemin artık kapandığı uyarısını yaptı.

Satın alma gücü azalan kullanıcılar çevrim içi abonelik servisleri üyeliklerini sonlandırarak tasarruf yapmaya çalışıyor. Bunun yanında Disney ve Amazon rekabeti de şirketi zorluyor.

Finansal hizmetler şirketi CMC Markets Analisti Michael Hewson, Netflix'in genel sorunun, kullanıcıların bütçesinin sınırlı olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Hewson'a göre çevrim içi video izleme servisleri kullanıcıları için bir ya da iki abonelik yetiyor ve bu, sektörün tüm oyuncularını etkileyen bir sorun.

Hawson, Netflix'in Amazon, Apple veya Disney'e kıyasla büyük bütçeleri olmadığı için satın alma gücünün azaldığı ve krizlere karşı daha kırılgan olduğunu söylüyor.

Tüm bunlara karşın Netflix, 220 milyondan fazla abonesiyle hala dünyanın en büyük çevrim içi video izleme servisi. Şirket, Ekim 2011'den bu yana kesintisiz büyümüş ancak Salı günü Kuzey Amerika'da fiyat artışı nedeniyle 600 bin; Rusya'dan çekilmesi nedeniyle 700 bin abonesini kaybettiğini açıklamıştı.

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