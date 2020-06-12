Netflix bağımlıları 20 yıl sonra buna benzeyecek

Koronavirüs karantinası sırasında birçok insan, vakit geçirmek için Netflix’te daha çok zaman harcamaya başladı. TV önünde geçirilen saatlerin artmasına ilişkin yapılan çalışmalar uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler meydana gelebileceğini gösterdi.

İngiltere’de bir web sitesi, uzun saatler Netflix izleyen insanların 20 yıl sonra nasıl görüneceğini göstermek için Hannah ve Eric adında iki model insan yarattı. Modeller hakkında bilgi veren yaratıcı ekip “Obezite, duruş bozukluğu, erken yaşlanma ve gözlerde kanlanma; araştırma sırasında elde ettiğimiz olumsuz etkilerden yalnızca birkaçı” dedi.

Yaratılan modellere göre, sağlıksız görünüme sahip Eric ve Hannah, bu bağımlılıkları nedeniyle bazı cilt sorunları da yaşıyor.

Olumsuz etkiler arasında gün ışığı eksikliğinden dolayı saç dökülmesi, erken yaşlanma, uzun saaatler maruz kalınan ekran ışığı nedeniyle gözlerde kanlanma gibi sorunlar da bulunuyor.

Öte yandan obezite, varis, bacaklarda form bozukluğu ve kasların çalışmayı unutmasıyla meydana gelen işlevsizlik hastalığı olan ölü popo sendromu da diğer olumsuz etkilerden.