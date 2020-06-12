HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Netflix bağımlıları 20 yıl sonra buna benzeyecek

Netflix bağımlıları 20 yıl sonra buna benzeyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Araştırmacıların yarattığı Hannah ve Eric adlı iki model, 20 yıl sonra Netflix bağımlılarının neye benzeyeceğini gözler önüne seriyor.

Netflix bağımlıları 20 yıl sonra buna benzeyecek

Koronavirüs karantinası sırasında birçok insan, vakit geçirmek için Netflix’te daha çok zaman harcamaya başladı. TV önünde geçirilen saatlerin artmasına ilişkin yapılan çalışmalar uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler meydana gelebileceğini gösterdi.

0_JS213321595

İngiltere’de bir web sitesi, uzun saatler Netflix izleyen insanların 20 yıl sonra nasıl görüneceğini göstermek için Hannah ve Eric adında iki model insan yarattı. Modeller hakkında bilgi veren yaratıcı ekip “Obezite, duruş bozukluğu, erken yaşlanma ve gözlerde kanlanma; araştırma sırasında elde ettiğimiz olumsuz etkilerden yalnızca birkaçı” dedi.

Yaratılan modellere göre, sağlıksız görünüme sahip Eric ve Hannah, bu bağımlılıkları nedeniyle bazı cilt sorunları da yaşıyor.

0_JS213321610

Olumsuz etkiler arasında gün ışığı eksikliğinden dolayı saç dökülmesi, erken yaşlanma, uzun saaatler maruz kalınan ekran ışığı nedeniyle gözlerde kanlanma gibi sorunlar da bulunuyor.

0_JS213321606

Öte yandan obezite, varis, bacaklarda form bozukluğu ve kasların çalışmayı unutmasıyla meydana gelen işlevsizlik hastalığı olan ölü popo sendromu da diğer olumsuz etkilerden.

Çok uzun süre oturmak bacak, kalça ve sırt ağrılarına neden olurken pelvik bölgede baskı oluşmasını sağlıyor.

Yaratıcı ekibe göre, fziksel olumsuzlukların yanı sıra uzun saatler TV izlemekten dolayı Erich ve Hanna bazı psikolojik etkiler de yaşıyor.

Araştırmacılar uzun saatler ekrana bakmanın daha az uykuya bağlı olarak depresyon ve kaygı bozukluğu meydana gelebileceğini söylüyor.

0_JS213321600

2018’de altı ay boyunca, her gün sekiz saatini Netflix’te geçiren 26 yaşında bir erkeğe Netflix bağımlısı tanısı konmıştu. Yerel basında çıkan habere göre, adı açıklanmayan bu kişi kendini gerçekliğe kapatarak, uzun bir süre boyunca karşısındaki ekrana kilitlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Samsung Galaxy Fold 2'den ilk detaylar!Samsung Galaxy Fold 2'den ilk detaylar!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy Fold 2 ekran özelliği ile fark yaratacak

Samsung Galaxy Fold 2'den ilk detaylar!

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition Türkiye’de satışa sunulacak

Oyun severleri heyecanlandıran oyun için Türkiye müjdesi!

Galaxy S20 Ultra‘nın yeni rengi yolda

Galaxy S20 Ultra‘nın yeni rengi yolda

Bu haftanın ücretsiz oyunu Ark: Survival Evolved oldu

Epic Games açıkladı! İşte bu haftanın ücretsiz oyunu

Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye'de! İşte Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu şaşırtan fiyatıyla Türkiye'de!

Find X2 ve X2 Pro, Android 11 ile tanışacak

Oppo açıkladı! Güncellenecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.