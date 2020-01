Netflix bu yıl Oscar'ı alır mı?

Online film ve dizi izleme platformu Netflix, 2019 yılında İngilizce dilinde 60 film üreterek birçok büyük stüdyoyu geride bıraktı.

Şirket, 2019 yılında film stüdyolarını temsil eden ticaret odasına üye olarak başlamıştı, yılın kalanında ise The Irishman ve Marriage Story gibi Oscar yarışının en iddialı filmlerini üretti.

Bloomberg'in haberine göre eleştirmenler en iyi film Oscar'ını kazanma ihtimali yüksek filmler arasında The Irisman'i yüzde 12,8 ile ilk sıraya yerleştiriyor.

Oscar kazanma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülen filmlerde Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) yüzde 11,8 ile ikinci sırada, Parasite yüzde 11,6 ile üçüncü, Marriage Story yüzde 10,7 ile dördüncü, 1917 ise yüzde 10,5 ile beşinci sırada.

Hollywood'un üretim anlamında diğer film stüdyolarını ikiye hatta üçe katlayan şirketin üst düzey yöneticileri, 2019 yılında şirketin bütçe gerçekleşmelerini filmlerin belirleyeceğini aktarıyor.

Salonları kızdırmıştı

Netflix'in film bölümünün başında olan Scott Stuber, 2017 yılında göreve geldiğinden beri şirketin film üretimi diğer stüdyolarla rekabet edecek duruma geldi.