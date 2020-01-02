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  4. Netflix bu yıl Oscar'ı alır mı?

Netflix bu yıl Oscar'ı alır mı?

02.01.2020 07:26 | Son Güncelleme

Online film ve dizi izleme platformu Netflix, 2019 yılında İngilizce dilinde 60 film üreterek birçok büyük stüdyoyu geride bıraktı. Aynı yıl The Irishman ve Marriage Story gibi Oscar yarışının en iddialı filmlerini üreten şirketin bu yıl büyük kategorilerdeki Oscar ödüllerini eve götürüp götürmeyeceği merakla bekleniyor.

Netflix bu yıl Oscar'ı alır mı?

Online film ve dizi izleme platformu Netflix, 2019 yılında İngilizce dilinde 60 film üreterek birçok büyük stüdyoyu geride bıraktı.

Şirket, 2019 yılında film stüdyolarını temsil eden ticaret odasına üye olarak başlamıştı, yılın kalanında ise The Irishman ve Marriage Story gibi Oscar yarışının en iddialı filmlerini üretti.

Bloomberg'in haberine göre eleştirmenler en iyi film Oscar'ını kazanma ihtimali yüksek filmler arasında The Irisman'i yüzde 12,8 ile ilk sıraya yerleştiriyor.

Oscar kazanma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülen filmlerde Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) yüzde 11,8 ile ikinci sırada, Parasite yüzde 11,6 ile üçüncü, Marriage Story yüzde 10,7 ile dördüncü, 1917 ise yüzde 10,5 ile beşinci sırada.

Hollywood'un üretim anlamında diğer film stüdyolarını ikiye hatta üçe katlayan şirketin üst düzey yöneticileri, 2019 yılında şirketin bütçe gerçekleşmelerini filmlerin belirleyeceğini aktarıyor.

Salonları kızdırmıştı

Netflix'in film bölümünün başında olan Scott Stuber, 2017 yılında göreve geldiğinden beri şirketin film üretimi diğer stüdyolarla rekabet edecek duruma geldi.

Bloomberg'e konuşan Stuber, Netflix'in ilk önceliğinin o yıllarda televizyon olduğunu söylüyor.

Netflix'in o dönemde eleştirmenlerin beğenisi toplayan filmi Beasts of No Nation, 2016 yılında Oscar'a aday gösterilmemişti.

Şirket, o yıl filmlerini vizyona sokmayacağını söyleyerek büyük salonların ve sinefillerin tepkisini toplamıştı.

Ancak bu politikasını değiştirerek The Irishman ve Marriage Story gibi filmlerini platforma koymadan bir ay önce vizyona soktu.

Yine de ABD'de birçok stüdyo şirkete yönelik katı tavrını sürdürerek filmleri göstermemeye devam ediyor.

Netflix

Şirketin verilerine göre Bird Box ve Murder Mystery platformda yayınlandığı ilk ay dünya çapında 70 milyon insan tarafından izlendi.

Ancak şirketin izleyici sayısını açıklamakta seçici davranması ve üçüncü bir taraf tarafından ölçümleme yapılmaması, filmlerin başarısının ölçülmesini zor kılıyor.

Netflix, artan üye sayısını başarısına örnek olarak gösterirken şirket yapımları için halen dışarıdan borç alıyor.

Netflix'in artan başarısı stüdyoların artık film yapmadığı yetişkin dramları, romantik komediler ve macera filmleri kategorilerinde üretim yapmasından kaynaklanıyor.

Bloomberg'e göre Netflix'in diğer başarısı da Alfonso Cuaron, Martin Scorsese ve Noah Baumbach sektörün en iddialı yönetmenleri artık Netflix'i dışarıdaki bir oyuncu olarak görmüyor.

Netflix geçen yıl 15 dalda Oscar'a aday gösterildi.

Geçen yıl Altın Küre'de en çok ödül kazanan şirket olan Netflix'in bu yıl Oscar töreninde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Oscar adayları 13 Ocak'ta açıklanacak.

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