HABER

Netflix Diablo projesi üzerinde çalışıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

Yabancı basın tarafından belirtilen bir söylentiye göre Netflix, Witcher'a yaptığı gibi Diablo için de bir proje hazırlamayı düşünüyor.

Netflix Diablo projesi üzerinde çalışıyor!

Oyun dünyasının birçok yönetmene ve markaya ilham kaynağı olduğu doğrudur. İçerisinde barındırdıkları dünyası ve arka plan hikayeleri ile herkesi büyüleyen sektör, dur durak bilmeden genişlemeye devam ediyor. Son olarak Diablo için heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

Blizzard, üç tane Diablo projesi üzerinde çalıştığını geride bıraktığımız dönemlerde açıklamıştı. Bu projeler henüz detaylandırılmamış olsa da ortaya çıkan iddialar şimdiden bizi heyecanlandırmaya yetti.

Yabancı basın tarafından belirtilen bir söylentiye göre Netflix, Witcher'a yaptığı gibi Diablo için de bir proje hazırlamayı düşünüyor. Hatta yapılacak olan bu dizinin Hellboy yazarına emanet edileceği de gelen bilgiler arasında.
Netflix Diablo projesi üzerinde çalışıyor!

Oldukça geniş bir evrene sahip olan Diablo'nun açıkçası nasıl dizi dünyasına aktarılacağını merak ediyoruz. Eğer söylentiler gerçeği yansıtıyorsa, oyunun fanları direkt olarak oyunun hikayesinin diziye dönüştürülmesini istiyor. Ancak unutmamak gerekir, ortaya atılan tüm bu bilgiler sadece iddialardan ibaret. Kısacası gerçeği yansıtmama gibi bir ihtimali de var.

Diğer bir yandan Netflix, Witcher'ın yanında Assassin's Creed'in animasyon serisi üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Video oyunlara yavaş yavaş ağırlık veren firma, görünüşe göre bu tarafa daha fazla yatırım yapacak gibi duruyor.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERCanlı canlı ameliyat izledilerCanlı canlı ameliyat izlediler
Huawei para cezasına çarptırıldı!Huawei para cezasına çarptırıldı!
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlarTelefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix Diablo Witcher

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marvel's Spider-Man Fotoğraf Modu ile coşturacak!

Marvel's Spider-Man Fotoğraf Modu ile coşturacak!

Huawei Mate 20 tanıtım tarihi belli oldu

Huawei Mate 20 tanıtım tarihi belli oldu

Eminem'den Venom filmine özel şarkı!

Eminem'den Venom filmine özel şarkı!

Huawei para cezasına çarptırıldı!

Huawei para cezasına çarptırıldı!

Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

Redmi Note 6 ve Note 6 Pro’nun ayak sesleri!

Redmi Note 6 ve Note 6 Pro’nun ayak sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.