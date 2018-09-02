Oyun dünyasının birçok yönetmene ve markaya ilham kaynağı olduğu doğrudur. İçerisinde barındırdıkları dünyası ve arka plan hikayeleri ile herkesi büyüleyen sektör, dur durak bilmeden genişlemeye devam ediyor. Son olarak Diablo için heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.
Blizzard, üç tane Diablo projesi üzerinde çalıştığını geride bıraktığımız dönemlerde açıklamıştı. Bu projeler henüz detaylandırılmamış olsa da ortaya çıkan iddialar şimdiden bizi heyecanlandırmaya yetti.
Yabancı basın tarafından belirtilen bir söylentiye göre Netflix, Witcher'a yaptığı gibi Diablo için de bir proje hazırlamayı düşünüyor. Hatta yapılacak olan bu dizinin Hellboy yazarına emanet edileceği de gelen bilgiler arasında.
Netflix Diablo projesi üzerinde çalışıyor!
Oldukça geniş bir evrene sahip olan Diablo'nun açıkçası nasıl dizi dünyasına aktarılacağını merak ediyoruz. Eğer söylentiler gerçeği yansıtıyorsa, oyunun fanları direkt olarak oyunun hikayesinin diziye dönüştürülmesini istiyor. Ancak unutmamak gerekir, ortaya atılan tüm bu bilgiler sadece iddialardan ibaret. Kısacası gerçeği yansıtmama gibi bir ihtimali de var.
Diğer bir yandan Netflix, Witcher'ın yanında Assassin's Creed'in animasyon serisi üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Video oyunlara yavaş yavaş ağırlık veren firma, görünüşe göre bu tarafa daha fazla yatırım yapacak gibi duruyor.
Kaynak: Teknolojioku
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