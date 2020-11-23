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Netflix dizisi ülkeyi karıştırdı

23.11.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Netflix dizisi ülkeyi karıştırdı

Hindistan'da yayınlanan bir Netflix dizisinde Hindu bir kızın Müslüman bir erkeği öptüğü sahne tepkilere neden oldu. Sahne ile ilgili soruşturma açılması istendi.

Arka planda bir Hindu tapınağının da görüldüğü sahne ile ilgili bir iktidar partisi milletvekilinin şikayetinin ardından eyalet yönetimi polisten soruşturma açmasını istedi.

Hindistan'ın önde gelen yazarlarından Vikram Seth'in İngilizce olarak yazdığı romandan uyarlanan dizide genç bir kızın koca arayışı anlatılıyor. Dizinin yönetmenliğini ise ünlü yönetmen Mira Nair üstleniyor.

PROTESTO TEHDİDİ

Euronews'in aktardığına göre, Madya Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı Narottam Mishra sosyal medya üzerinden dizinin belirli bir dine mensup insanların duygularını inciten son derece tartışmalı sahneler olduğunu belirterek "Emniyet yetkililerini söz konusu içeriği inceleyip filmin yönetmeni ve yapımcısı ile alakalı ne gibi kanuni önlemler alınabileceğini tespit etmelerini istedim" yorumunu yaptı.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) gençlik kolu liderlerinden Gauraw Tiiwari de Netflix hakkında ayrı bir şikayette bulunarak dizinin platformdan kaldırılmaması halinde sokak protestoları olacağı uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz ay Hindistan'ın en büyük holdinglerinden Tata'ya bağlı bir mücevher şirketi bir Hindu-Müslüman ailenin bebek partisinin verildiği reklam gelen tepkiler ve bir mağazanın tehdit edilmesi sonucu kaldırılmıştı.

Ay başında hükümet Netflix, Amazon Prime, Walt Disney Hotstar gibi platformlardaki içeriklerin düzenlenmesi ile ilgili yönetmelikler açıklamıştı.


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