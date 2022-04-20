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Netflix'e büyük şok! Neredeyse 11 yıldır yaşamadığını 2022'de yaşadı

20.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden dizi ve film izleme platformu Netflix, Ekim 2011'den bu yana ilk kez abone sayısında düşüş yaşadı. Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Haber sonrası Netflix'in hisseleri yüzde 25 değer kaybetti.

Netflix'e büyük şok! Neredeyse 11 yıldır yaşamadığını 2022'de yaşadı

Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirket, Ekim 2011'den bu yana ilk kez abone kaybetti.

Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,7 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,75 dolardan 3,53 dolara indi.

Netflix lisans aldı

ABONE SAYISINDA 10 YILI AŞKIN SÜREDİR İLK KEZ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu.

Mart ayı başında Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonra Rusya'daki hizmetini askıya alma kararı Netflix için 700 bin üyenin kaybıyla sonuçlandı.

Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 221,6 milyon oldu.

En son Ekim 2011'de abone kaybı bildiren Netflix, abone kaybının yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesinin ve söz konusu kaybın 2 milyonu bulmasının beklendiğini kaydetti.

ŞİFRE PAYLAŞIMINA KISITLAMA

Netflix'in gelirini arttırmak için şifre paylaşımına kısıtlama getirmesi bekleniyor. Dünya çapında 220 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix’e göre 100 milyon hane tarafından şifre paylaşımı yapılıyor.

Netflix CEO’su Reed Hastings konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hızla büyürken (hesap paylaşımı) üzerinde çalışmak bir öncelik değildi. Şu anda bunun üzerinde çok sıkı çalışıyoruz" dedi.

Hesaplarını paylaşan abonelerden gelir elde etmek amacıyla şirketin reklam verme çalışmalarına başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Hastings, "Netflix’i takip edenler, reklamların karmaşasına karşı olduğumu ve aboneliğin basitliğinden yana olduğumu biliyorlar. Fakat bunun hayranı olduğum kadar, tüketici seçiminin daha büyük bir hayranıyım" şeklinde konuştu. (AA-İHA)

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