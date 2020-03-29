Netflix'e Murat Övüç etkisi! Resmi hesabın açıklamasını değiştirdiler: Netflix ya da Nekşfliş

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, koronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri' talebinde bulundu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

#neksflis mi ?#NetflixTurkiye mi ? ????????????

Murat ÖVÜÇ şu zor günler de bizi güldürdün ya , güzel adamsın vesselam.. pic.twitter.com/YEcXwqrYGg — Muhammet Tunç (@Turkceci_58) March 28, 2020

NETFLIX KAYITSIZ KALMADI

Sosyal medyada hızla yayılan videoya Netflix de kayıtsız kalmadı. Netflix'in Türkiye'de resmi sosyal medya hesabının açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirmesi gözlerden kaçmadı.





