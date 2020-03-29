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Netflix'e Murat Övüç etkisi! Resmi hesabın açıklamasını değiştirdiler: Netflix ya da Nekşfliş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 02:40 | Son Güncelleme

Netflix Türkiye, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün paylaşımının ardından hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirdi.

Netflix'e Murat Övüç etkisi! Resmi hesabın açıklamasını değiştirdiler: Netflix ya da Nekşfliş

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, koronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri' talebinde bulundu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

NETFLIX KAYITSIZ KALMADI

Sosyal medyada hızla yayılan videoya Netflix de kayıtsız kalmadı. Netflix'in Türkiye'de resmi sosyal medya hesabının açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirmesi gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
netflix, Murat Övüç, Netflix ya da Nekşfliş,

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