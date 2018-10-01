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Netflix'e RTÜK darbesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

RTÜK’ün internet platformlarına karşı yeni sansürler getireceğini daha öncesinde sizlerle paylaşmıştık. İlk sansür Netflix'i etkiledi. İşte detaylar!

Netflix'e RTÜK darbesi!

RTÜK’ün internet platformlarına karşı yeni sansürler getireceğini daha öncesinde sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz hafta onaylanan bu yasa tasarısı, Netflix üzerinde etkilerini göstermeye başladı. 24 farklı maddeden oluşan yeni yönetmeliğe göre, bundan sonra internetten yayın yapan kuruluşların RTÜK’ten lisans alması gerekmekte.

İlk sansürün ne zaman geleceğini merak ediyorduk ki Netflix’de Over the Garden Wall (Bahçe Duvarının Ötesinde) isimli animasyon filmindeki bazı görsellere sansür uygulandığı ortaya çıktı.
Netflix'e RTÜK darbesi!

İlk aşamada animasyonlarda yer alan sigara gibi tehlikeli maddelere sansür koyan RTÜK, ilerleyen dönemde ne tür sansürler koyacak hep beraber bekleyip göreceğiz. Özellikle çocukların izleyebileceği filmlere sansür koymak isteyen RTÜK’ün, Netflix ve Blu TV gibi platformlarda yer alan cinsellik, şiddet gibi yetişkinlere yönelik sansürleri uygulayıp uygulamayacağı şimdilik bilinmiyor.

RTÜK’ün bu sansür kararının çocukların izleyeceği yayınlara olmasına karşı çıkan bir kesim olmasa da özellikle yetişkin içerikli olan film ve dizilere gelen sansürler büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Bakalım bu yasa ile daha nerelere el atacak RTÜK hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Netflix RTÜK

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