Fatih Terim belgeseli Galatasaraylıları heyecanlandırdı. Galatasaray'ın efsane teknik direktörünün kendi ağzından zafer ve yenilgilerini anlattığı belgesel merak konusu oldu. Peki, Netflix, Fatih Terim belgeseli çıktı mı? Fatih Terim belgeseli kaç bölüm, nasıl izlenir? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FATİH TERİM BELGESELİ ÇIKTI MI?

Netflix'ten daha önce yapılan açıklamada Fatih Terim'in belgeselinin çekilceği duyurulmuştu. Terim belgeseli, 15 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

FATİH TERİM BELGESELİ KAÇ BÖLÜM?

Netflix'in "Futbolcu, kaptan, hoca, dede, imparator... Bir ömre tüm bu sıfatları sığdıran Fatih Terim'in futbol kariyerindeki zaferleri ve yenilgileri bir de kendisinden dinleyin" notunu düşerek yayınladığı belgesel toplamda 4 bölümden oluşuyor.

Terim Belgeseli'nin ilk bölümünde 1996 senesinde Galatasaray'ın teknik direktörü olmasıyla Cimbom'un şampiyonluk serisinin başlaması anlatılıtken, ikinci bölümde 1999 yılına, üçüncü bölümde "büyük imparator" unvanını kazanmasına yol açan başarıya, dördüncü bölümde ise Terim'in Galatasaray'daki 3. dönemine değiniliyor.

