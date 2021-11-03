Netflix Games, resmen duyuruldu! İşte Netflix Games'in oyunları ve özellikleri

Netflix'in oyun sektörüne gireceği bir süredir konuşuluyordu. Netflix, oyunlarını sunma yolunda ilk adımını ise resmen attı. Şirketten yapılan açıklama ile Netflix Games duyuruldu.
Açıklamaya göre, bugünden itibaren (3 Kasım) dünya çapındaki Netflix aboneleri, herhangi bir ek ücret ödemeden beş farklı mobil oyunu cihazları üzerinden oynayabilecek. Bu oyunlar ise şöyle:
Netflix Games'teki mobil oyunlar, şu anda Android cihazlarda bulunabilir durumda. İlerleyen dönemde iOS cihazlara da sunulacaklar.