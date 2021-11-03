Netflix Games, resmen duyuruldu! İşte Netflix Games'in oyunları ve özellikleri

Netflix'in oyun sektörüne gireceği bir süredir konuşuluyordu. Netflix, oyunlarını sunma yolunda ilk adımını ise resmen attı. Şirketten yapılan açıklama ile Netflix Games duyuruldu.

İŞTE NETFLIX GAMES'İN OYUNLARI

Açıklamaya göre, bugünden itibaren (3 Kasım) dünya çapındaki Netflix aboneleri, herhangi bir ek ücret ödemeden beş farklı mobil oyunu cihazları üzerinden oynayabilecek. Bu oyunlar ise şöyle:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflix Games'teki mobil oyunlar, şu anda Android cihazlarda bulunabilir durumda. İlerleyen dönemde iOS cihazlara da sunulacaklar.

