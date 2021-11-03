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Netflix Games, resmen duyuruldu! İşte Netflix Games'in oyunları ve özellikleri

03.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Netflix Games servisiyle oyun sektörüne girdiğini resmen duyurdu. Netflix, Netflix Games'te olacak oyunları ve diğer detayları da paylaştı.

Netflix Games, resmen duyuruldu! İşte Netflix Games'in oyunları ve özellikleri

Netflix'in oyun sektörüne gireceği bir süredir konuşuluyordu. Netflix, oyunlarını sunma yolunda ilk adımını ise resmen attı. Şirketten yapılan açıklama ile Netflix Games duyuruldu.

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İŞTE NETFLIX GAMES'İN OYUNLARI

Açıklamaya göre, bugünden itibaren (3 Kasım) dünya çapındaki Netflix aboneleri, herhangi bir ek ücret ödemeden beş farklı mobil oyunu cihazları üzerinden oynayabilecek. Bu oyunlar ise şöyle:

  • Stranger Things: 1984
  • Stranger Things 3: The Game
  • Shooting Hoops
  • Card Blast
  • Teeter Up
Netflix Games'in diğer oyun platformlarından farkı ne olacak?Netflix Games'in diğer oyun platformlarından farkı ne olacak?

Netflix Games'teki mobil oyunlar, şu anda Android cihazlarda bulunabilir durumda. İlerleyen dönemde iOS cihazlara da sunulacaklar.

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