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NETFLIX HESAP PAYLAŞIM YASAĞI 2023! Netflix şifre paylaşımı yasak mı? Temel, Standart ve Özel paket fiyatları

20.07.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Popüler dizi ve film platformu uzun süredir tartışma yaratan kararını Türkiye'de uygulamaya geçirdi. Bilindiği üzere birçok kullanıcı şifre paylaşım yöntemiyle yapımları izleme fırsatı buluyordu. Peki, Netflix'te şifre paylaşımı yasak mı? İşte Netflix hesap paylaşım yasağı ile ilgili detaylar...

NETFLIX HESAP PAYLAŞIM YASAĞI 2023! Netflix şifre paylaşımı yasak mı? Temel, Standart ve Özel paket fiyatları

Netflix şifre paylaşım yasağını hayata geçirdi. Geçen sene test edilmeye başlanan özellik bu yıl, Kanada, Yeni Zelanda, ABD ve İspanya gibi ülkelerde uygulamaya sokulmuştu. Bahsi geçen karar sonrası Netflix şifre paylaşım yasağı 100'den fazla ülkede başlatıldı. Bu ülkeler arasına bugün Türkiye de eklendi. İşte, Netflix şifre paylaşım yasağı ile ilgili detaylar...

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NETFLİX ŞİFRE PAYLAŞIMI YASAK MI?

Netflix, şifre paylaşım yasağını Türkiye'de de uygulamaya başladı.

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NETFLİX ŞİFRE PAYLAŞIMI ÜCRETLİ OLDU

Netflix şifre paylaşım yasağı ile ilgili kullanıcılara gönderilen e-postada şu ifadelere yer verildi:

"Netflix sadece hesap sahibinin ve birlikte yaşadığı kişilerin kullanımı içindir. Netflix'i yoldayken ve seyahat ederken kişisel cihazlarınızda; konakladığınız otelin, yazlığın veya kiraladığınız tatil evinin televizyonunda kolayca izleyebilirsiniz. Haneniz dışında biri hesabınızı kullanıyorsa: Profil transferi yapın. Hesabınızı kullanan herkes, ücretini ödediği yeni bir üyeliğe profil transferi yapabilir."

Yapılan açıklamaya göre; Netflix üyeleri sadece aynı hanede yaşadığı kişilerle birlikte hesabını kullanabilecekler. Diğer kişiler, ya kendilerine ayrı bir Netflix üyeliği oluşturacak veya ekstra ücret karşılığında, aynı hesaba bağlı ek bir profil açacaklar.

Sistem, Netflix hesabında oturum açan ana cihazı "birincil cihaz" olarak nitelendirmektedir. Kullanıcının IP adresini ve hesap etkinliğini tarayarak, aynı hesaba başka bir konumdan giriş yapıldığı takdirde, cihazı yasaklamaktadır.

Şifre paylaşımı yasağı ile Netflix kullanıcısından, izlemeye devam edebilmesi için "ek üyelik" satın alması isteniyor.

Netflix, sürekli seyahat edenlere ise kolaylık sağlayacak. Bu kişiler, otel televizyonu gibi yabancı yerlerden hesaplarına giriş yapabilmek için 1 hafta süreyle geçici erişim kodu talep isteyebilecekler.

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NETFLİX FİYATI 2023

Türkiye'de Netflix'in zam kararıyla beraber Ocak ayında 45,99 TL olan Temel Plan 63,99 TL‘ye yükselmişti. 69,99 TL’lik Standart Plan’ın yeni fiyatı 97,99 TL‘ye çıkmış, 93,99 TL’lik Özel Plan‘ın ücretiyse 130.99 TL olmuştu.

2023 yılı Haziran ayı itibarıyla Netflix Türkiye'de 3 paket yer alıyor. İşte Haziran zammı ile Netflix'in 3 planı ve fiyatları:

Temel Plan: Aylık 63,99 TL

Standart Plan: Aylık 97,99 TL

Özel Plan: Aylık 130,99 TL

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