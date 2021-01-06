Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Netlix, kullanıcılara hiçbir reklam olmadan, istenilen zamanda istenildiği kadar içerik izleyebilme vaadi verir. Her hafta yeni dizi ve filmlerin eklendiği platform, oldukça geniş bir arşiv sunar. Ancak sağlanan bu hizmetin bir karşılığı olur. Ekstra maliyet ve sözleşme olmadan aylık belli miktarlarda ücret tahsil edilir. Netflix'ten sıkılan veya artık içerikleri kaliteli bulmayan kullanıcılar diledikleri zaman Netflix hesap kaldırma hakkına sahiptir. İşte adım adım Netflix hesap kapatma işlemleri...
Netflix Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
Netflix hesabınız üyeliğinizi iptal ettikten sonra 10 ay içinde kapanır. Bu Netflix'in otomatik olarak ayarladığı bir süredir. Eğer üyeliğinizi iptal ettiyseniz ve hesabınızın daha erken silinmesini istiyorsanız, hesapla bağlantılı olan e-posta adresinden privacy@netflix.com adresine mail göndermeniz gerekir.
1. Aktif Kullanıcılar için Netflix Hesap Kapatma
Eğer Netflix'i aktif şekilde kullanıyor ve hesabınızın kapatılmasını istiyorsanız ilk önce üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir. Eğer hesabınız doğrudan sizin adınıza değil, üçüncü bir kişi tarafından faturalandırılıyorsa, üçüncü kişi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde Netflix çoklu hesap silme işlemi için de faturayı ödeyen kişi ile irtibata geçmelisiniz. Çünkü, Netflix hesap iptali yalnızca faturalandırmayı yapan kişinin talebi doğrultusunda gerçekleşir. Netflix hesap kaldırma işlemi için üyeliğiniz iptal edildikten sonra privacy@netflix.com adresine mail göndererek hesabınızın silinmesini isteyebilirsiniz. Eğer Netflix üyeliğinizi nasıl iptal edeceğinizi bilmiyorsanız aşağıdaki adımları izlemelisiniz:
Netflix Üyelik İptal İşlemi Nasıl Yapılır?
Netflix hesap kapatma işlemi, Netflix'e üye olmak kadar basit. Yalnızca birkaç dakika içinde Netfix üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:
- Bilgisayarınızda kullandığınız internet tarayıcısını açın.
- Netflix internet sitesine girin.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Sağ üst köşede bulunan profil sekmesine tıklayın.
- "Hesabınız" yazan yere basın.
- Açılan yeni sekmede e-posta adresiniz, ödeme yönteminiz ve kullanmış olduğunuz paket bilgilerini göreceksiniz.
- "Üyelik ve Ödemeler" başlığı altında bulunan "Üyeliği İptal Et" yazılı kısma basın.
- Üyeliği iptal et yazan butona tıkladıktan sonra Netflix karşınıza iki adet seçenek sunar.
- Bu seçenekler "Bizimle kalın" ve "Artık izlemek istemiyor musunuz?" şeklindedir.
- Eğer "Bizimle kalın" seçeneğine basarsanız, üyeliğinizi devam ettirmeniz için daha uygun fiyatlı paketler sunulabilir.
- Netflix üyelik silme konusunda eminseniz ikinci seçeneği yani "Artık izlemek istemiyor musunuz?" yazan yere tıklamalısınız.
- "İptal işlemini tamamla" diyerek üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.
- Bu adımdan sonra Netflix, hesabınızı neden kapatmak istediğinize dair bir soru sorar.
- Size en yakın gelen seçeneği işaretleyerek Netflix hesap kapatma işlemini sonlandırabilirsiniz.
Telefondan Netflix Üyelik İptali Nasıl Yapılır?
Netflix hesap iptali için bilgisayar kullanmanız şart değil. iOS ve Android telefonlardan üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Yalnız, bunun için ilk önce telefonunuzda yüklü Netflix uygulaması olması gerekir.
- Netflix uygulamasını telefonunuzda açın.
- Kullandığınız profile gelerek giriş yapın.
- Telefon ekranınızda sağ alt köşede yer alan "daha fazla" seçeneğine basın.
- Yeni açılan ekrandan "hesap" kısmına tıklayın.
- Karşınıza çıkan ekranda bulunan "üyeliği iptal et" yazan yere tıklayın.
- Ardından, "iptal işlemini tamamla" diyerek Netflix üyeliğinizi sonlandırın.
2. Eski Üyeler İçin Netflix Hesabını Tamamen Silme
Üyeliğinizi iptal ettikten 10 ay sonra tüm Netflix hesapları otomatik olarak silinir. Eski bir üyeyseniz hesabınızın daha erken silinmesini istiyorsanız privacy@netflix.com adresine mail atmanız gerekir.
3. Kayıt İşlemi Başlamış Ancak Tamamlanmamış Netflix Hesabını Tamamen Silme
Netflix'e kayıt olmaya karar vererek, birçok bilginizi kurumla paylaşmış olabilirsiniz. Ancak sonrasında vazgeçtiyseniz bilgilerinizin silinmesi için aynı mail adresine e-posta yollamanız gerekir. privacy@netflix.com adresine ulaşarak hesap bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.
Netflix Hesap Kartı Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
- Netflix hesabınıza giriş yapın.
- Profilinize girin.
- "Hesap" bölümüne tıklayın.
- "Üyelik ve Ödemeler" menüsüne basın.
- Ekranda karşınıza çıkan kart bilgilerinizi görebilirsiniz.
- Ancak, aktif kullanıcı olarak gözüktüğünüz için hesap kartınızı silmeniz mümkün değil.
- İlk önce "Üyeliğimi iptal et" bağlantısıyla hesabınızı kapatmalısınız.
Netflix Hesap Geçmişi Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
- Netflix hesabınıza giriş yapın.
- Sağ üstte bulunan profil resminize dokunun.
- "Hesap" seçeneği içinden "İzleme etkinliği" kısmına gelin.
- "Görüntüle" diyerek daha önce izlediğiniz yapımları görüntüleyebilirsiniz.
- "İzleme geçmişinde gizle" kısmına basın.
- İzlediğiniz yapımları giriş yaptığınız tüm cihazlardan 24 saat içinde kaldırmış olursunuz.
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