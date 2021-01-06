Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Netlix, kullanıcılara hiçbir reklam olmadan, istenilen zamanda istenildiği kadar içerik izleyebilme vaadi verir. Her hafta yeni dizi ve filmlerin eklendiği platform, oldukça geniş bir arşiv sunar. Ancak sağlanan bu hizmetin bir karşılığı olur. Ekstra maliyet ve sözleşme olmadan aylık belli miktarlarda ücret tahsil edilir. Netflix'ten sıkılan veya artık içerikleri kaliteli bulmayan kullanıcılar diledikleri zaman Netflix hesap kaldırma hakkına sahiptir. İşte adım adım Netflix hesap kapatma işlemleri...

Netflix Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Netflix hesabınız üyeliğinizi iptal ettikten sonra 10 ay içinde kapanır. Bu Netflix'in otomatik olarak ayarladığı bir süredir. Eğer üyeliğinizi iptal ettiyseniz ve hesabınızın daha erken silinmesini istiyorsanız, hesapla bağlantılı olan e-posta adresinden privacy@netflix.com adresine mail göndermeniz gerekir.

1. Aktif Kullanıcılar için Netflix Hesap Kapatma

Eğer Netflix'i aktif şekilde kullanıyor ve hesabınızın kapatılmasını istiyorsanız ilk önce üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir. Eğer hesabınız doğrudan sizin adınıza değil, üçüncü bir kişi tarafından faturalandırılıyorsa, üçüncü kişi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde Netflix çoklu hesap silme işlemi için de faturayı ödeyen kişi ile irtibata geçmelisiniz. Çünkü, Netflix hesap iptali yalnızca faturalandırmayı yapan kişinin talebi doğrultusunda gerçekleşir. Netflix hesap kaldırma işlemi için üyeliğiniz iptal edildikten sonra privacy@netflix.com adresine mail göndererek hesabınızın silinmesini isteyebilirsiniz. Eğer Netflix üyeliğinizi nasıl iptal edeceğinizi bilmiyorsanız aşağıdaki adımları izlemelisiniz: