Netflix hesap silme işlemi nasıl yapılır? Netflix hesabı nasıl iptal edilir, Netflix profilini silince ne olur?

Ücretli bir video akış hizmeti olan Netflix, kullanıcılarına her ay belirli bir ücret ödemeleri karşılığında çeşitli yapımlara erişme imkanı sunar. Bu platformda hesabı bulunan kişiler ise Netflix hesabı silme ve üyelik iptal etme gibi işlemlerin detaylarını araştırır. Söz edilen iki ayrı işlemin nasıl tamamlandığı açıklandıktan sonra Netflix hesap silme tercihinin sonuçlarına da değinilmelidir. Buna ek olarak Netflix üyeliğiyle bağlantılı olan kart bilgilerini değiştirmek isteyen kişilere bu işlemin hangi sekmeden tamamlandığı da açıklanmalıdır.

Netflix hesap silme işlemi nasıl yapılır?

1997 yılında kurulan bir ücretli video akış hizmeti olarak bilinen Netflix, bünyesindeki çeşitli yapımlarla milyonlarca kullanıcının dikkatini çeker. Farklı ülkelerden sayısız kullanıcısı olan Netflix'in masaüstü, iOS ve Android uygulaması mevcuttur. İnternet tarayıcıları üzerinden de erişim sağlanabilen Netflix platformuna yönelik olarak araştırılan pek çok konu vardır. Bunlar arasında ön plana çıkan konulardan biri ise "Netflix hesabı nasıl iptal edilir?" sorusunun cevabıyla ilişkilidir. Netflix platformundaki hesabını silmek isteyen kişilerin uygulamaları gereken işlemin aşamaları aşağıdaki gibidir:

Öncelikle Netflix uygulamasına giriş yapılmalı ve sağ üst köşede yer alan profil simgesine tıklanmalıdır.

Ekrana gelen menüden hesap sekmesine geçiş yapılması gerekir.

Hesap sekmesinde yer alan ayarlar yazısına tıklandıktan sonra hesabı sil seçeneğine ulaşılır.

Hesabı sil seçeneğine tıklayan kişilerin güvenlik kontrolünü tamamlamaları gerekir.

Güvenlik kontrolü tamamlandığı takdirde kalıcı olarak sil yazısına tıklanmalıdır.

Netflix tarafından hesapla ilişkili olan e-posta adresine gelen onaya tıklandığı zaman bu platformdaki profil kalıcı olarak silinebilir.

Netflix profilini silince ne olur?

Bir Netflix kullanıcısı üyeliğini iptal ettiği zaman ilgili hesabın 10 ay içerisinde otomatik olarak silindiği bilinir. Netflix hesabını kendi tercihi doğrultusunda silen bir kişinin merak ettiği işlem sonuçları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kalıcı olarak silinen Netflix hesabıyla ilişkili olan hesap etkinliğine ve diğer verilere olan erişim kaybedilir.

Bir Netflix hesabı silinirken aktif olan platform üyeliği varsa bu üyelik faturalama döneminin sonu geldiğinde iptal edilir.

Üyeliği henüz iptal edilmemiş olan bir Netflix kullanıcısının hesabını silme talebini faturalama döneminin sonuna kadar geri çekmesi mümkündür.

Netflix hesabını kalıcı olarak silen bir kişi bu platforma yeniden üye olacağı zaman farklı bir hesap oluşturmalıdır.

Netflix üyelik iptal etme işlemi nasıl tamamlanır?

Dizi, film, belgesel ve oyun gibi içerikleriyle milyonlarca kullanıcıya sahip olan Netflix platformunda hesabı bulunan kişiler diledikleri zaman üyeliklerini iptal edebilir. Bir Netflix üyeliği iptal edildiği zaman bu işlem faturalama döneminin sonunda tamamlanır. Buna ek olarak söz edilen platformdaki ücretli üyelik iptal edildiği takdirde Netflix içeriklerine faturalama döneminin sonuna kadar erişilebildiği hatırlatılmalıdır. Netflix ücretli üyelik iptal etme işleminin detayları ise aşağıdaki gibidir:

İlk olarak Netflix ana sayfasına giriş yapılarak sağ üst köşedeki hesap yazısına tıklanır.

Hesap sekmesine geçiş yapıldığı zaman sol üst köşede üyeliğimi iptal et butonunun yer aldığı görülür.

Üyeliğimi iptal et butonuna tıklayan kişilerin cihaz ekranına gelen onay sorusunu yanıtlamaları gerekir.

Netflix üyeliğini sonlandırmaya karar veren kullanıcıların "iptal işlemini tamamla" butonuna tıklamaları yeterlidir.

Netflix kart silme işlemi mevcut mudur?

Dram, komedi, bilim kurgu ve romantik gibi çeşitli kategoriler altında sayısız film ve dizinin yer aldığı Netflix platformunda hesabı olan kişiler kart bilgilerini değiştirebilir. Yani bu platformdan ücretli üyelik satın alınmasını sağlayan kart bilgilerinin silinmesi ve değiştirilmesi mümkündür. Çünkü bu platformun kullanıcıları tarafından Netflix otomatik ödeme kapatma gibi konuların yaygın olarak araştırıldığı görülür. Netflix ücretli üyelik satın alma işleminin gerçekleştirildiği kart bilgilerinin değiştirilmesi için takip edilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

İlk olarak Netflix ana sayfasına giriş yapılmalı ve sağ üst köşedeki profil simgesinden hesap sekmesine erişilmelidir.

Hesap ayarları sekmesine erişildiği zaman ekrana gelen veriler arasında üyelik ve ödemeler başlığı yer alır.

Üyelik ve ödemeler başlığı altındaki seçenekler arasında ödeme bilgilerini yönet yer alır.

Bu seçeneğe tıklandığı zaman ödeme yöntemi ekle veya mevcut olan ödeme yöntemini düzenle gibi butonlara erişilir.

Ödeme bilgilerini yönet sekmesine geçiş yapan kişiler bu sayfada bulunan kart bilgilerini seçerek sil butonuna tıklayabilir.

Netflix en çok arananlar nasıl silinir?

Netflix platformunu kullanan kişiler arama butonuyla geçiş yapılan en çok arananlar kısmındaki sonuçları nasıl silebileceğini araştırır. Bu platformdaki hesabına ait olan arama geçmişini temizlemek isteyen kişilerin ilk olarak hesaplarına giriş yapmaları gerekir. Daha sonra hesap sekmesine giriş yapılarak profilim başlığına tıklanmalıdır. Profilim sekmesinde yer alan "etkinliği görüntüle" başlığına tıklandığı zaman X işaretine erişilir. Bu işarete tıklandığında ise başlığı kaldır butonu kullanılarak seçilen dizi veya filmin izleme geçmişinden silinmesi mümkündür.

