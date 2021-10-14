Netflix’in sevilen dizisi You, 4. sezon onayını aldı

Caroline Kepnes’in You ve Hidden Bodies adlı iki romanından uyarlanan; Supernatural dizisinin senaristlerinden Sera Gamble ve Love, Simon filmine imza atan Greg Berlanti‘nin yaratıcısı olduğu Netflix dizisi You, 4. sezon onayını aldı.

Başrolünde Gossip Girl dizisinde hayat verdiği Dan Humphrey karakteri ile tanınan Penn Badgley‘in yer aldığı dizi, ilk iki sezonunda stalking teması üzerinden izleyiciyi gizemli olayların içerisine sürüklemişti.

Dizinin yaratıcılarından Sera Gamble verdiği röportajda şunları söyledi:

“Caroline’ın romanını okurken Greg ve ben, Joe Goldberg karakterine ve karakterin dünyayı algılayışındaki çarpıklığa anında tutulduk. Penn’in Joe karakterine bu kadar ürkütücü bir şekilde hayat vermesini izlemek heyecan vericiydi. You’ya böylesine muazzam bir destek verdiği için Netflix’e çok teşekkür ederiz. Joe’nun hikâyesi, dünyanın dört bir yanından birçok insana ulaştığı için çok minnettarız. You ekibi olarak dizinin 4. sezonunda, aşkın yeni ve karanlık yönlerini keşfetmeye devam edeceğiz.”

YOU 3. SEZON NE ZAMAN?

Penn Badgley ve Victoria Pedretti’li You, 3. sezonu ise 15 Ekim cuma günü Netflix'e geliyor. Dizinin 3. sezonunun oyuncu kadrosunda Penn Badgley, Victoria Pedretti ve Saffron Burrows‘un yanı sıra Shalita Grant, Travis Van Winkle ve Dylan Arnold gibi isimler de yer alıyor. Tati Gabrielle ise dizinin oyuncu kadrosuna yeni katıldı.

