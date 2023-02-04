Netflix'in Sıcak Kafa kararı şoke etti! Şevket Çoruh "Çok abuk bir ayrılık oldu" dedi.

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizinin ilk sezonu 2 Aralık’ta yayımlanmıştı. Netflix’in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi ‘Sıcak Kafa’nın ikinci sezonunu iptal edildi.

Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide ‘Anton’ karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.

Çoruh, yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve bir takipçisine verdiği yanıtla dizinin 2. sezonunun olmayacağını belirtti.

ŞEVKET ÇORUH DUYURDU

Şevket Çoruh, "Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.

Kitabın yazarı Kum da "Uçak havada kaldı" paylaşımıyla dikkat çekti.

