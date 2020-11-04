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Netflix’in tartışma yaratan yeni yerli dizisi Bir Başkadır’ın ilk fragman geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Senaryosunu ve yönetmenliğini Berkun Oya’nın üstlendiği Netflix yapımı Bir Başkadır’dan beklenen ilk fragman yayınlandı. Berkun Oya, Masum dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Netflix’in tartışma yaratan yeni yerli dizisi Bir Başkadır’ın ilk fragman geldi

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Bir Başkadır isimli diziden ilk fragman yayınlandı. Dizi, Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı kültürlere ve hikayelere sahip insanların nasıl bir araya geldiklerini anlatacak.

İddialı bir kadroya sahip olan dizinin başrollerinde Kuzey Güney ile adını duyuran Öykü Karayel’i Meryem, Behzat Ç. ve Vatanım Sensin ile tanınan Fatih Artman’ı Yasin rolünde izleyeceğiz.

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Dizide ayrıca Funda Eryiğit, Settar Tanrıöğen, Tülin Özen, Bige Önal, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler yer alıyor.

Berkun Oya imzalı Bir Başkadır dizisi 12 Kasım’da Netflix’te.


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