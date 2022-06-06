Netflix'in The Sandman dizisinden ilk fragman geldi! Yayın tarihi de açıklandı

Netflix'in farklı türlerdeki dizileri, filmleri ve oyunları öne çıkardığı Geeked Week kapsamında Neil Gaiman, Allan Heinberg ve oyuncu kadrosunun katıldığı The Sandman panelinde, dizinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizide ünlü oyuncu Mark Hamill'in ise Merv Pumpkinhead karakterine sesiyle hayat verdiği açıklandı. The Sandman dizisi 5 Ağustos’ta tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

THE SANDMAN HAKKINDA

The Sandman'de çağdaş kurgu, tarihi drama ve efsane kusursuzca iç içe geçiyor. Modern mit ile karanlık fantezinin zengin bir harmanı olan yapım, hem Rüya Tanrısı Morpheus'un uzun varoluşu boyunca yaptığı kozmik ve insani hataları onarma sürecinin hem de onun yaptıklarından etkilenen insanların ve yerlerin öyküsünü aktarıyor.

The Sandman, nam-ı diğer Rüya Tanrısı (Tom Sturridge), beklenmedik bir şekilde yakalanıp bir asırdan fazla bir süre esir tutulduğunda, yokluğunun neden olduğu kaosu düzeltmek için farklı dünyalar ve zamanlar arasında yolculuk etmeye başlar.

DC için Neil Gaiman tarafından hazırlanan aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan The Sandman dizisinde Gaiman aynı zamanda yürütücü yapımcı ve ortak yazar olarak projede yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Warner Bros. Television üstleniyor.

Düşler evreninde kaybolmaya hazırım. THE SANDMAN 5 Ağutos’ta sadece Netflix’te. #GeekedWeek pic.twitter.com/14yaYwm27w — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 6, 2022

THE SANDMAN OYUNCU KADROSU

Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Charles Dance, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Vanesu Samunyai, John Cameron Mitchell, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Joely Richardson, Niamh Walsh, Sandra James Young, Razane Jammal ve Mark Hamill



