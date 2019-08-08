Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'den ilk fragman yayınlandı! İşte Love 101 konusu ve oyuncuları

Çekimleri 26 Haziran’da İstanbul’da başlayan diziden ilk görüntüler yayınlandı.

Başrollerinde Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Pınar Deniz, Bade İşçil, Selahattin Paşalı ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken dizinin hikayesi de Netflix’te yerini aldı.

Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu’nun (Kemal) rol aldığı Aşk 101 çok yakında sadece Netflix’te yayınlanacak.

AŞK 101 GENEL HİKAYESİ

2020’de izleyiciyle buluşacak olan dizinin hikayesi şöyle:

“1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir.”

