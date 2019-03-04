Netflix'in yeni Türk dizisi Ottoman Rising'e Birkan Sokullu da katıldı!

Fatih Sultan Mehmet dönemini konu alan 6 bölümlük Ottoman Rising adlı belgesel drama projesinin hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Büyük beklentiye sokan Netflix dizisinin kadrosu geçtiğimiz haftalarda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Damla Sönmez olarak yavaş yavaş belirlenmeye başlamıştı. Son olarak diziye katılan yeni isim Birkan Sokullu oldu.

Tuba Büyüküstün'le Fatih Sultan Mehmet'in annesi Mara Hatun'u oynaması için anlaşıldı. Ardından Fatih Sultan Mehmet'i kim canlandıracak sorusu sorulurken Cem Yiğit Üzümoğlu bu karakteri için imza attı. Cast çalışmaları tüm hızıyla sürerken Ottoman Rising'in çocuk oyuncusu Fuat Fatih Odabaşı oldu. Son olarak diziye katılan isim ise henüz hangi karakteri oynayacağı bilinmeyen oyuncu Birkan Sokullu oldu.

