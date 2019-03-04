MAGAZİN

Netflix'in yeni Türk dizisi Ottoman Rising'e Birkan Sokullu da katıldı!

DİZİ HABERLERİ  | 04.03.2019 22:02 | Son Güncelleme

Netflix'in yeni Türk dizi projesi Ottoman Rising için geçtiğimiz haftalarda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Damla Sönmez ismi kesinleşmişti. Bu hafta diziye oyuncu Birkan Sokullu katıldı.

Netflix'in yeni Türk dizisi Ottoman Rising'e Birkan Sokullu da katıldı!

Fatih Sultan Mehmet dönemini konu alan 6 bölümlük Ottoman Rising adlı belgesel drama projesinin hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Büyük beklentiye sokan Netflix dizisinin kadrosu geçtiğimiz haftalarda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Damla Sönmez olarak yavaş yavaş belirlenmeye başlamıştı. Son olarak diziye katılan yeni isim Birkan Sokullu oldu.

Tuba Büyüküstün'le Fatih Sultan Mehmet'in annesi Mara Hatun'u oynaması için anlaşıldı. Ardından Fatih Sultan Mehmet'i kim canlandıracak sorusu sorulurken Cem Yiğit Üzümoğlu bu karakteri için imza attı. Cast çalışmaları tüm hızıyla sürerken Ottoman Rising'in çocuk oyuncusu Fuat Fatih Odabaşı oldu. Son olarak diziye katılan isim ise henüz hangi karakteri oynayacağı bilinmeyen oyuncu Birkan Sokullu oldu.

PARTNER Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni! Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Payitaht Abdülhamid dizisine flaş transferler!Payitaht Abdülhamid dizisine flaş transferler!
Necati Şaşmaz ve Orhan Gencebay Nöbet dizisini birlikte izledi!Necati Şaşmaz ve Orhan Gencebay Nöbet dizisini birlikte izledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ottoman rising Ottoman Rising netflix netflix (Osmanlı Yükseliyor birkan sokullu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'a damga vuran Çeto ve Mahsun sahnesi! Karakuzular dağıldı mı? Çukur 55. son bölüm final sahnesi izle!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Gülperi'de Kadir'i kızdıran aşk itirafı! Gülperi 23. yeni bölüm fragmanı izle!

Gülperi'de Kadir'i kızdıran aşk itirafı!

Çarpışma'da Kadir'in babası Cansız ortaya çıktı! Ali Sürmeli kimdir? Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı izle

Çarpışma dizisine bomba transfer!

Payitaht Abdülhamid dizisine üç flaş transfer!

Payitaht Abdülhamid dizisine flaş transferler!

Necati Şaşmaz ve Orhan Gencebay Nöbet dizisini birlikte izledi!

Necati Şaşmaz ve Orhan Gencebay Nöbet dizisini birlikte izledi!

'Çocuklar Duymasın' dizisi final mi yapıyor? Yapım şirketinden açıklama geldi

'Çocuklar Duymasın' dizisi final mi yapıyor? Yapım şirketinden açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.