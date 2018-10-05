Netflix internetin yüzde 15'ini tüketiyor!

KORSAN İÇERİKTE ARTIŞ Rapora göre dosya paylaşım servislerinin tüm trafikteki oranı da yüzde 22'ye yaklaşıyor. Bu oran Avrupa ve Orta Doğu'da yüzde 31'e ulaşıyor.

Yine rapordaki çarpıcı bir veriye göre, ABD'de dolaşımın zirve yaptığı saatlerde, Netflix'in tüketimdeki payı yüzde 40'a kadar çıkıyor.

Sandvine'in yöneticilerinden Cam Cullen, videonun genel internet trafiği üzerindeki ağırlığının daha da artacağını belirterek, "Giderek daha fazla yüksek çözünürlüklü içerik üretiliyor ve kullanıcılar giderek daha fazla 4k çözünürlüklü içerik izliyor" diyor.

Toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7,8 ile oyun, yüzde 5,1 ile de sosyal medya kullanımı geliyor.

Araştırmaya göre, video oyunları ve dosya paylaşımı üzerinden geçen internet trafiğinde de ciddi bir artış bulunuyor.

Kanadalı Sandvine isimli firmanın 2018 yılı veri kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre, video platformu YouTube da internet trafiğinde yüzde 11,4'lük bir paya sahip.

Cam Cullen'a göre bunun nedeni, bu bölgelerdeki kullanıcıların takip ettikleri içerikler için beklemek istememesi.

Çevrimiçi bir şekilde oyun indirmenin de toplam veri kullanımı üzerindeki payı giderek artıyor. Örneğin, Call of Duty Black Ops isimli oyunu, fiziksel kopyası yerine internet üzerinden bilgisayarınıza yüklemek isterseniz 101 GB'lık veri kullanımı yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu, 14 saatlik 4k video izlemeye eşit.

Avrupa özelinde tüketim verilendirmesi yapıldığında ise YouTube'un henüz Netflix'in önünde olduğu ortaya çıkıyor. Yine Amazon'un video izleme uygulaması Prime Video'nun da yükselişte olduğu görülüyor.

Araştırma için kullanılan veri, toplam 2,1 milyar abonesi olan 150 servis sağlayıcıdan elde edildi.

