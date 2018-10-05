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Netflix internetin yüzde 15'ini tüketiyor!

05.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

130 milyon abonesi olan dijital film ve dizi platformu Netflix'in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tükettiği hesaplandı.

Netflix internetin yüzde 15'ini tüketiyor!

Kanadalı Sandvine isimli firmanın 2018 yılı veri kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre, video platformu YouTube da internet trafiğinde yüzde 11,4'lük bir paya sahip.

Araştırmaya göre, video oyunları ve dosya paylaşımı üzerinden geçen internet trafiğinde de ciddi bir artış bulunuyor.

Toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7,8 ile oyun, yüzde 5,1 ile de sosyal medya kullanımı geliyor.

Sandvine'in yöneticilerinden Cam Cullen, videonun genel internet trafiği üzerindeki ağırlığının daha da artacağını belirterek, "Giderek daha fazla yüksek çözünürlüklü içerik üretiliyor ve kullanıcılar giderek daha fazla 4k çözünürlüklü içerik izliyor" diyor.

Yine rapordaki çarpıcı bir veriye göre, ABD'de dolaşımın zirve yaptığı saatlerde, Netflix'in tüketimdeki payı yüzde 40'a kadar çıkıyor.

Video uygulamaları da tüketilen toplam internet trafiğinin yüzde 58'ini oluşturuyor.

KORSAN İÇERİKTE ARTIŞ

Rapora göre dosya paylaşım servislerinin tüm trafikteki oranı da yüzde 22'ye yaklaşıyor. Bu oran Avrupa ve Orta Doğu'da yüzde 31'e ulaşıyor.

Cam Cullen'a göre bunun nedeni, bu bölgelerdeki kullanıcıların takip ettikleri içerikler için beklemek istememesi.

Çevrimiçi bir şekilde oyun indirmenin de toplam veri kullanımı üzerindeki payı giderek artıyor. Örneğin, Call of Duty Black Ops isimli oyunu, fiziksel kopyası yerine internet üzerinden bilgisayarınıza yüklemek isterseniz 101 GB'lık veri kullanımı yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu, 14 saatlik 4k video izlemeye eşit.

Avrupa özelinde tüketim verilendirmesi yapıldığında ise YouTube'un henüz Netflix'in önünde olduğu ortaya çıkıyor. Yine Amazon'un video izleme uygulaması Prime Video'nun da yükselişte olduğu görülüyor.

Araştırma için kullanılan veri, toplam 2,1 milyar abonesi olan 150 servis sağlayıcıdan elde edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix internet

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