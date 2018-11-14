Netflix iPad Pro desteğine kavuştu!

Türkiye’de yaptığı yatırımlar ile beğeni toplayan dizi ve film içerik platformu Netflix, mobil uygulamalarına olan desteğine devam ediyor. Netflix, dün yayınladığı sürüm 11.11 ile Apple’ın yeni tanıtmış olduğu 11 inç büyüklüğündeki iPad Pro modeline resmen destek vermeye başladı.

Güncellemeden önce Netflix iPad Pro’da yanlardan kırpılmış bir şekilde görünüyordu. Bunun neden upscale yani yeniden boyutlandırma değil, iPad Pro’nun köşelerinin oval olmasından kaynaklanıyordu. Netflix yayınladığı güncelleme ile bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca yeni iPad Pro’nun HDR ekranına da destek veriliyor.

Netflix güncelleme ile ayrıca iPad Pro’nun ekranının USB Type-C ile TV veya monitöre aktarılma sırasındaki sorunları da çözüyor. Yani Netflix’i iPad Pro’yu TV’ye bağlayarak izleyebilirsiniz.

Güncellemeyi App Store’dan yükleyerek yeni iPad Pro’da stabil bir Netflix deneyimi yaşayabilirsiniz.

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