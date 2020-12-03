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Netflix, İstanbul'da ofis açma kararı aldı

03.12.2020 10:39 | Son Güncelleme:
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Netflix, İstanbul'da ofis açma kararı aldı

Türkiye'deki yatırımlarını hızlandıran Netflix, İstanbul'da ofis açacağını duyurdu.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 195 milyon üyesi bulunan Netflix, Türkiye'de ofis açma kararı aldı.

Netflix'in Türkiye ekibine ev sahipliği yapması planlanan ofis, 2021 yılının ikinci yarısında kapılarını açacak ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirecek.

'OFİS AÇMA KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:,

"Özellikle son on beş yılda büyük gelişim yaşayan sinema ve dizi sektörümüz, ekonomik büyüklüğünün yanı sıra tanıtım ve kültür diplomasisinin önemli araçlarından birisi haline gelmiştir.Bu anlamda Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye’de üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyim."

'İSTANBUL'DA OFİS AÇACAK OLMAK BİZİ GURURLANDIRIYOR'

Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings, Türkiye'nin, zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu belirterek, "Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul'da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise, Türkiye'nin etkileyici hikayelerini anlatma heyecanlarının, gelecek yatırımlar için kendilerine güç verdiğini bildirdi.

Diştaş, "Bu yolda, İstanbul ofisimizin açılacak olması ile birlikte, kreatif ekiplerimiz ve paydaşlarımızla olan yakın çalışmalarımızın daha da verimli bir şekilde süreceğine inanıyoruz. Ülkemizin özgün hikayelerini, 195 milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sorgulamadan yönetilen ve netflix hedef gösterilince ağzından salyalar saçarak linç işine girişen belli kesim bu açıklama sonrası akıl hocalarının izni ile üyede olur şimdi izleyincede aaa ne güzel diziler filmler varmış der :))
açar açar

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