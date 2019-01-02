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Netflix, Kaşıkçı cinayeti ile bölümü yayından kaldırdı

02.01.2019 09:29 | Son Güncelleme

Dijital film ve dizi platformu Netflix, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kraliyet ailesini eleştiren bir içeriği, Suudi Arabistan devletinin talebiyle, bu ülkede yayından kaldırdı.

Netflix, Kaşıkçı cinayeti ile bölümü yayından kaldırdı

Kraliyet ailesinin talebi, Amerikalı komedyen Hasan Minhaj'ın programının, ülkenin siber suçlar yasasını deldiği iddiası ile yapıldı.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Netflix yöneticileri de olayı doğruladı ve "ifade özgürlüğünü savunmakla birlikte ülke yasalarına uymak zorundayız" denildi.

Ancak Suudi Arabistan'daki Netflix üyelerinin bu platformda izleyemediği söz konusu bölüm, YouTube'da yer almaya devam ediyor.

Kaldırılan bölümde, komedyen Minhaj, Ekim ayında İstanbul'da işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ı eleştiriyor.

HASAN MİNHAJ, SALMAN İLE İLGİLİ NE SÖYLÜYOR?

Hasan Minhaj stand-up tarzında yayınlanan programın söz konusu ikinci bölümünde Muhammed Bin Salman ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Yalnızca birkaç ay öncesine kadar veliaht Prens Muhammed Bin Salman, Batı tarafından, 'Arap dünyasının ihtiyacı olan reformist' olarak görülüyordu. Ama Kaşıkçı cinayeti sonrası 'galiba o sandığımız gibi bir yenilikçi değil" diye düşünmeye başladılar.

"Aynı anda herhangi bir Müslüman'a sorsanız, "Hadi ya yeni mi anladınız! Onun veliaht prens olduğu ülke Suudi Arabistan!" derdi."

Minhaj, Muhammed Bin Salman için Suudi Arabistan'da, "Kurşunların Babası" (Abu Rasasa) rumuzunun kullanıldığını ve bunun "En Gangster isim" olduğunu da söylüyor.

CİNAYETLE İLGİLİ 11 KİŞİ YARGILANACAK

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

Ankara, cinayette rol oynayanların Türkiye'de yargılanması çağrısı yapmış, ancak bu çağrı Suudi yetkililerce daha önce de reddedilmişti.

Suudi Arabistan daha önce Türkiye'nin uluslararası soruşturma açılması önerisini de reddetmişti.

Cinayetle ilgili olarak, "Artık uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu görüyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suudi mevkidaşı, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüklerini ve uluslararası soruşturmaya gerek olmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü ve Başsavcı Yardımcısı Şulan el Şalan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 kişinin yargılanacağını duyurmuştu.

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Netflix kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan

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